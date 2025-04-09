Европейский Союз

Украина ожидает продления соглашения с ЕС о грузовых перевозках автотранспортом до конца 2025 года. Благодаря соглашению, украинским перевозчикам не потребуются дополнительные разрешения.
ЕС перечислил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. В целом, с начала года Украина получила 5 млрд евро, а до конца года ожидается еще 13 млрд евро.
Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
ХДС получит контроль над МИД Германии впервые за 60 лет, возглавит ведомство Иоганн Вадефуль. Борис Писториус останется на посту министра обороны.
Популяция скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращается из-за превышения квот на вылов. Эксперты призывают искать альтернативные варианты морепродуктов.
Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA, что является третьим траншем от доходов с замороженных российских активов. Средства пойдут на приоритетные расходы госбюджета.
Эстония отменила право голоса на местных выборах для граждан россии, беларуси и лиц без гражданства. Изменения в Конституцию уже приняты, но вступят в силу после выборов 2025.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
9 апреля 2025 года в Брюсселе состоится десятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Обсудят влияние войны, реконструкцию Украины и финансовую помощь от ЕС.
С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Введение пошлин США против ЕС и Китая – это приглашение к переговорам. Возможные пошлины ЕС против США будут рычагом давления, а не реальными намерениями.
Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.
Алексей Чернышов заявил, что изменение статуса украинцев за границей возможно только после наступления длительного мира. Действие Директивы о временной защите продлено до марта 2026.
Урсула фон дер Ляйен призвала Китай помочь Украине и смягчить последствия таможенной войны, инициированной США. Также обсуждена поддержка реформированной торговой системы.
Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.
Бессент заявил о желании почти 70 стран помочь в восстановлении мировой торговли. Также США планируют переговоры с Японией для воплощения видения президента относительно новой эры торговли.
Дональд Трамп заявил, что ЕС создал искусственные барьеры для американских товаров и использует США в военном плане. Он подчеркнул необходимость перестройки отношений между сторонами.
Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.
россия получила выгоду от скупки золота до войны, что позволило компенсировать треть замороженных резервов. Стоимость золотых резервов выросла на 72%, или на $96 млрд, с 2022 года.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Huawei уволила двух сотрудников и отстранила третьего из-за причастности к коррупционному скандалу. Их подозревают в даче взятки европейским политикам для лоббирования интересов компании.
В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложил США нулевые тарифы на промышленные товары и готов к контрмерам. Вьетнам также хочет снизить пошлины для США до нуля.
Роберт Хабек заявил, что комментарии Илона Маска о нулевых пошлинах являются проявлением страха. Он призвал Маска потребовать от Трампа прекратить торговую войну.
ВАКС взыскал в пользу Украины более 550 тыс. тонн бокситов и глинозема стоимостью 2 млрд грн, которые принадлежали подсанкционному олигарху Дерипаске. Сырье использовали для изготовления оружия.
ГНС Украины и Финляндии подписали меморандум о технической помощи. Цель проекта – повышение доверия к украинской налоговой службе.
Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы еды, воды и предметов первой необходимости.
Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.