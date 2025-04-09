Европейский Союз

Компания Huawei уволила двух сотрудников и отстранила еще одного из-за коррупционного скандала

Huawei уволила двух сотрудников и отстранила третьего из-за причастности к коррупционному скандалу. Их подозревают в даче взятки европейским политикам для лоббирования интересов компании.