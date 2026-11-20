Европейский Союз продвинулся в открытии последних двух кластеров для переговоров о вступлении для Украины и Молдовы. Венгрия вместе со всеми остальными странами блока дала зелёный свет ЕС на запуск процедуры скрининга. Об этом 20 ноября сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Зелёный свет от всех, включая Венгрию, на отправку Молдове и Украине писем по поводу скрининга для кластеров 4 и 5. Немного поздно, но гонка за открытие всех кластеров/глав, касающихся вступления в ЕС, до конца 2026 года уже началась - написал Йозвяк в X.

Скрининг — это официальная процедура, в ходе которой Еврокомиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС анализирует соответствие национального законодательства страны-кандидата соответствующему acquis ЕС (праву ЕС). Скрининг проводится по 33 переговорным главам, которые сгруппированы в 6 кластеров (тематических блоков) в соответствии с пересмотренной в 2020 году методологией расширения ЕС.

В результате скрининга будут определены приоритеты ключевых реформ (benchmarks) для кластера в целом. По итогам скрининга Еврокомиссия представит отчёт, на основании которого Совет ЕС примет решение об открытии переговорного кластера в процессе переговоров о членстве в ЕС.

Украина уже открыла четыре из шести переговорных кластеров по вопросу вступления в ЕС.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идёт работа с ЕС для того, чтобы до конца года открыть оставшиеся два переговорных кластера и в следующем году ускорить дальнейшие шаги по вступлению в блок. Зеленский сообщал, что Украина стремится во время литовского председательства в первом полугодии 2027 года уже закрывать переговорные главы.

Украина хочет получить положительную оценку по Кластеру 1 в начале 2027 года, указывал премьер Сергій Корецький.