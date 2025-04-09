R-360 Нептун

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25411 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

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В новогоднем поздравлении Зеленского впервые показали запуск ракеты с ОТРК "Сапсан"

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В Минобороны рф прокомментировали удар по Киеву: заявили об атаке "в ответ"

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Президент Украины сообщил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута" и серийном производстве ракеты "Паляныця". Также он рассказал о передаче первой партии ракеты-дрона "Пекло" и других украинских разработках.

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Румыния планирует с Украиной разрабатывать ракеты "Нептун" - СМИ

Румыния намерена сотрудничать с Украиной в разработке вооружений, особенно ракет "Нептун". Цель - усилить контроль над Черным морем после войны и укрепить оборонное партнерство.

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