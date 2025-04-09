R-360 Нептун

Украинский дальнобойный дрон, способный бить на 3 тыс. км, прошел испытания. Также заслушан доклад о применении украинских ракет – "Длинного Нептуна".
Разведывательная рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3. 0 обнаружила мастерскую 155-й бригады морпехов рф, где сваривали дополнительную броню. HIMARS смежников провел тестирование, мастерская уничтожена.
Украинская ракета "Длинный Нептун" прошла успешные испытания и боевое применение на расстояние тысячи километров. Также обсуждались новые пакеты поддержки от партнеров.
Семь беспилотников атаковали НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума. Станция выведена из эксплуатации, транспортировка нефти осуществляется на сниженных режимах.
За минувшие сутки российская армия потеряла 1530 военных, 52 боевые бронированные машины и 149 единиц автотехники. Общие потери рф с начала войны достигли почти 860 тысяч личного состава.
Минобороны рф сообщает о перехвате 90 украинских БПЛА в разных регионах и над морями. Большинство дронов было сбито над Азовским морем и Краснодарским краем.
СБУ и ВМС провели успешную операцию по поражению склада разведывательных дронов рф в ростовской области. Атака включала использование беспилотников и ракеты «Нептун», что привело к детонации боеприпасов.
В новогоднем обращении Президента впервые продемонстрировали запуск ракеты ОТРК "Сапсан". Зеленский рассказал о производстве украинских ракет и беспилотников, включая миллион БпЛА за год.
Украина работает над созданием новой ракеты "Трембита" с дальностью полета до москвы. Базовая версия имеет скорость 400 км/ч, дальность 200 км, а производство планируется после завершения испытаний.
Минобороны рф утверждает об атаке на объекты СБУ и КБ «Луч» в ответ на удар по «Комбинату Каменский». Впрочем ПВО Украины сбила все 5 баллистических ракет «Искандер-М», выпущенных по Киеву.
Президент Украины сообщил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута" и серийном производстве ракеты "Паляныця". Также он рассказал о передаче первой партии ракеты-дрона "Пекло" и других украинских разработках.
Российские источники сообщают об атаке около 40 БПЛА и ракет на Крым, в том числе на аэродром "Бельбек". В Севастополе наблюдали дым и слышали взрывы.
Оккупационные власти Севастополя сообщили о работе ПВО и сбитии ракеты «Нептун» над морем. Ранее в районе Стрелецкой бухты из-за шторма взорвалась морская мина.
Президент Зеленский анонсировал производство 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет в 2025 году. План устойчивости предусматривает увеличение прямого финансирования бригад и создание Технологической ставки.
Президент Зеленский сообщил об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. Украина значительно увеличила производство боеприпасов и дронов, включая новую дальнобойную ракету-дрон «Паляница».
Президент заявил о значительном увеличении производства оружия в Украине. В частности, ежегодно могут изготавливать 4 млн дронов и до 20 САУ "Богдана" ежемесячно, а также успешно испытали новую баллистическую ракету.
В Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти заявляют о сбитой ракете "Нептун", беспилотниках и морских дронах.
Румыния намерена сотрудничать с Украиной в разработке вооружений, особенно ракет "Нептун". Цель - усилить контроль над Черным морем после войны и укрепить оборонное партнерство.