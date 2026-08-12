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The New York Times

В Генштабе заявили о поражении четырех кораблей рф в Новороссийске, два из них — носители "Калибров"

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Генеральный штаб подтвердил поражение четырех военных кораблей рф в Новороссийске, среди которых фрегаты и малый ракетный корабль. Информация уточняется.

В Генштабе заявили о поражении четырех кораблей рф в Новороссийске, два из них — носители "Калибров"

В Генеральном штабе подтвердили поражение четырёх военных кораблей противника в Новороссийске — двух фрегатов, малого ракетного корабля и сторожевого корабля, передаёт УНН.

По предварительной информации, повреждения различной степени получили четыре военных корабля российского агрессора: два фрегата проекта 11356, «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» (носители «Калибров» — ред.), малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» и сторожевой корабль проекта 22160 «Василий Быков»

— говорится в сообщении.

Информация уточняется.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уникальной операции по поражению вражеской военно-морской базы в Новороссийске с использованием реактивных дронов «Паляница», ракет «Нептун» и морских дронов.

Антонина Туманова

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