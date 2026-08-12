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Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки

Киев • УНН

 • 8028 просмотра

Техник-пчеловод Николай Малярчук рассказал, как по густоте, кристаллизации и пене отличить натуральный мёд от продукта с примесями. Он также объяснил особенности акациевого мёда и влияние примесей на его консистенцию.

Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки

Натуральный мёд можно частично проверить ещё до его покупки. Подробнее о том, как по внешним признакам отличить натуральный продукт от мёда с примесями, журналистке УНН рассказал техник-пчеловод Николай Малярчук.

Пчеловод отмечает, что первым признаком, на который стоит обратить внимание, является густота мёда, а также натуральный мёд отличается особенностью быстро кристаллизоваться.

Прежде всего натуральный мёд должен постепенно кристаллизоваться и густеть. Разные его виды делают это с разной скоростью: например, подсолнечный мёд может загустеть примерно за 10–12 дней. Чтобы проверить консистенцию свежего мёда, можно набрать его в ложку, поднять на высоту около 30–40 сантиметров и медленно лить: натуральный мёд должен стекать непрерывной тонкой струйкой, а не каплями

- отметил Николай Малярчук.

По словам пчеловода, такая проверка подходит прежде всего для свежего, ещё жидкого мёда. Однако если продукт постоянно остаётся слишком жидким или при переливании начинает капать, это может свидетельствовать об изменении его консистенции. Одной из возможных причин, по словам Николая Малярчука, может быть добавление сахарного сиропа.

Если он начинает капать, это означает, что может быть добавлен сахарный сироп. В таком случае мёд уже не имеет той вязкости. А если мёд покупается уже кристаллизованным, то он должен иметь полностью густую консистенцию

- объясняет эксперт.

Кристаллизованный мёд также имеет свои особенности, и его твёрдость зависит от сорта, объясняет эксперт. Он подчёркивает, что у качественного и натурального мёда густота должна быть не только сверху, а по всей ёмкости. В то же время разные сорта могут иметь разную структуру.

Всё зависит от сорта. Есть более мягкие виды, например из рапса и разнотравья. Подсолнечниковый — он более твёрдый. Сверху донизу такой продукт должен быть густым и твёрдым

- подчёркивает пчеловод.

Ещё одним признаком, на который советует обратить внимание Николай Малярчук, является верхний слой мёда. По его словам, у натурального продукта возле крышки может образовываться светлая густая пена. Однако сам пчеловод не советует делать выводы только по одному признаку.

На поверхности мёда может образовываться светлый слой, похожий на пену. Он должен быть густым и плотным. Кстати, если пена именно белая, это также говорит о том, что мёд натуральный

- отметил Николай Малярчук.

Отдельно специалист объяснил, что зернистость мёда не обязательно означает наличие в нём сахара. В частности, такую структуру может иметь гречишный мёд после кристаллизации. Он может быть как мелкозернистым, так и крупнозернистым.

Гречишный мёд после кристаллизации может иметь как мелкозернистую, так и крупнозернистую структуру. Мелкозернистый мёд по консистенции напоминает масло, а в крупнозернистом образуются заметные зёрнышки. Такая структура не означает, что в мёд добавили сахар. Это естественный процесс кристаллизации гречишного мёда, из-за которого в нём образуются крупные кристаллы

- объясняет эксперт.

Говоря о сортах мёда, которые можно покупать, Николай Малярчук отдельно выделил чистую акацию.

Лучшим считается чистый акациевый мёд. Чтобы получить именно такой продукт, пчёл нужно специально вывозить на медосбор, где преобладает акация. Если же акация смешивается с разнотравьем, образуется уже весенний мёд, в состав которого входят нектар акации, луговых трав и других медоносов

- подчёркивает Николай Малярчук.

Чистую акацию пчеловод описывает как очень светлый мёд с лёгким зеленоватым оттенком. Именно такой продукт, по его словам, может оставаться жидким в течение нескольких месяцев.

Свежий акациевый мёд имеет очень светлый, светло-салатовый оттенок. Если набрать его в ложку, этот цвет хорошо заметен. Чистая акация может сохранять жидкую консистенцию до полугода, поскольку кристаллизуется значительно медленнее, чем многие другие сорта мёда

- отметил пчеловод.

В то же время, по словам эксперта, если акациевый мёд начинает густеть значительно быстрее, это может свидетельствовать о том, что он не является чисто акациевым. На его консистенцию могут влиять разнотравье, рапс и другие медоносы. Поэтому при выборе мёда важно учитывать не только его внешний вид, но и сорт.

Если акациевый мёд не является чистым, он может начать густеть уже примерно через 10–14 дней. Это свидетельствует о том, что вместе с акацией в него попал нектар других медоносов, в частности разнотравья, рапса и садовых культур. Именно эти примеси влияют на консистенцию мёда и ускоряют его кристаллизацию

- резюмировал Николай Малярчук.

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