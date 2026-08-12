Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма
Киев • УНН
В Южной Каролине проходят праймериз республиканцев для выбора кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма. Трамп поддержал сестру покойного сенатора Дарлин Грэм, которая никогда не занимала государственных должностей.
Избиратели-республиканцы Южной Каролины во вторник, 11 августа, голосуют на праймериз, чтобы определить кандидата от партии на выборах в Сенат США после смерти сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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После смерти Грэма от сердечного заболевания губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил его сестру Дарлин Грэм на оставшийся срок полномочий сенатора — до начала января. Президент Дональд Трамп поддержал её кандидатуру на полный шестилетний срок, назвав это «прекрасной данью» её брату.
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Дарлин Грэм никогда не занимала государственных должностей. Её критики считают, что ставка на известную фамилию и поддержку Трампа при отсутствии собственного политического опыта фактически превратила праймериз в попытку досрочно определить победителя.
Кандидаты и претенденты
За место кандидата от Республиканской партии борются 10 претендентов. Среди них — представители Палаты представителей США Ральф Норман и Рассел Фрай, бывший губернатор Марк Сэнфорд и бизнесмен Марк Линч.
Если ни один кандидат не наберёт большинства голосов, два претендента с лучшими результатами выйдут во второй тур, который состоится 25 августа. Победитель республиканских праймериз встретится на ноябрьских выборах с демократкой Энни Эндрюс, врачом-педиатром.
Линдси Грэм умер в прошлом месяце после того, как в июне победил на республиканских праймериз, набрав почти на 28 процентных пунктов больше голосов, чем ближайший конкурент. Он стремился получить пятый срок в Сенате.
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