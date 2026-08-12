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Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В Южной Каролине проходят праймериз республиканцев для выбора кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма. Трамп поддержал сестру покойного сенатора Дарлин Грэм, которая никогда не занимала государственных должностей.

Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма

Избиратели-республиканцы Южной Каролины во вторник, 11 августа, голосуют на праймериз, чтобы определить кандидата от партии на выборах в Сенат США после смерти сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

После смерти Грэма от сердечного заболевания губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил его сестру Дарлин Грэм на оставшийся срок полномочий сенатора — до начала января. Президент Дональд Трамп поддержал её кандидатуру на полный шестилетний срок, назвав это «прекрасной данью» её брату.

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Дарлин Грэм никогда не занимала государственных должностей. Её критики считают, что ставка на известную фамилию и поддержку Трампа при отсутствии собственного политического опыта фактически превратила праймериз в попытку досрочно определить победителя.

Кандидаты и претенденты

За место кандидата от Республиканской партии борются 10 претендентов. Среди них — представители Палаты представителей США Ральф Норман и Рассел Фрай, бывший губернатор Марк Сэнфорд и бизнесмен Марк Линч.

Если ни один кандидат не наберёт большинства голосов, два претендента с лучшими результатами выйдут во второй тур, который состоится 25 августа. Победитель республиканских праймериз встретится на ноябрьских выборах с демократкой Энни Эндрюс, врачом-педиатром.

Линдси Грэм умер в прошлом месяце после того, как в июне победил на республиканских праймериз, набрав почти на 28 процентных пунктов больше голосов, чем ближайший конкурент. Он стремился получить пятый срок в Сенате.

Сестра покойного сенатора Линдси Грэма Дарлин объявила об участии в выборах в Сенат США21.07.26, 03:38 • 4383 просмотра

Степан Гафтко

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