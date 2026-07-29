Зеленский: лучший способ почтить сенатора Грэма - достичь его целей, не дать рф затягивать войну, и у Трампа есть инструменты
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что лучший способ почтить память сенатора Грэма — достичь того, за что он боролся, в частности поддержки Украины. Он убежден, что США и Трамп имеют инструменты, чтобы не позволить россии затягивать войну.
Лучший способ почтить память покойного сенатора США Линдси Грэма — добиться того, за что он боролся, в частности в отношении Украины, поддержать это стремление и не позволить россии затягивать эту войну, и Украина убеждена, что Америка и президент США Дональд Трамп имеют все необходимые инструменты, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях в среду, пишет УНН.
Президент отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму на специальной мемориальной службе в Вашингтоне.
"Мы виделись совсем недавно, и очень символично, что последней зарубежной поездкой сенатора Грэма был визит в Киев. Мы говорили о важных вещах – дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на россию", - указал Зеленский в соцсетях.
Сейчас мы видим, как эти усилия становятся реальностью. И я считаю, что лучший способ почтить его память – это добиться того, за что он боролся, в частности в отношении Украины. Мы должны поддержать это стремление и не позволить россии затягивать эту войну. Убеждены, что Америка имеет все необходимые инструменты. Президент Трамп имеет все необходимые инструменты. Было бы правильно работать вместе именно так
При этом он выразил благодарность "всем членам Конгресса и Сената Соединенных Штатов за поддержку". "И спасибо, сенатор Грэм. Искренне благодарен, что у Украины есть такие друзья", - указал он.
"Поэт-воин, комик-воин": Грэм восхищался Зеленским и мужеством украинцев - ведущий Fox News29.07.26, 00:32 • 99289 просмотров