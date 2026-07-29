Зеленский: лучший способ почтить сенатора Грэма - достичь его целей, не дать рф затягивать войну, и у Трампа есть инструменты

Лучший способ почтить память покойного сенатора США Линдси Грэма — добиться того, за что он боролся, в частности в отношении Украины, поддержать это стремление и не позволить россии затягивать эту войну, и Украина убеждена, что Америка и президент США Дональд Трамп имеют все необходимые инструменты, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях в среду, пишет УНН.

Президент отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму на специальной мемориальной службе в Вашингтоне.

"Мы виделись совсем недавно, и очень символично, что последней зарубежной поездкой сенатора Грэма был визит в Киев. Мы говорили о важных вещах – дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на россию", - указал Зеленский в соцсетях.

Сейчас мы видим, как эти усилия становятся реальностью. И я считаю, что лучший способ почтить его память – это добиться того, за что он боролся, в частности в отношении Украины. Мы должны поддержать это стремление и не позволить россии затягивать эту войну. Убеждены, что Америка имеет все необходимые инструменты. Президент Трамп имеет все необходимые инструменты. Было бы правильно работать вместе именно так