Россия с начала войны повредила более 900 спортивных объектов
Киев • УНН
Минспорт сообщил о 930 поврежденных или разрушенных спортивных объектах в Украине с начала полномасштабного вторжения. Больше всего пострадали Херсонская, Харьковская и Луганская области.
С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину повреждены или полностью разрушены 930 объектов спортивной инфраструктуры. Больше всего — в Херсонской, Харьковской и Луганской областях. Об этом УНН сообщили в Министерстве молодежи и спорта в ответ на запрос.
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Как сообщили в Минспорта, по информации областных военных администраций, с начала полномасштабного вторжения российской федерации, по состоянию на 11.08.2026 в Украине повреждены 930 объектов спортивной инфраструктуры.
В министерстве отметили, что большинство спортивных сооружений и объектов расположены на временно оккупированных территориях и в районах, приближенных к линии соприкосновения.
Количество регионов, в которых объекты спортивной инфраструктуры подверглись повреждениям и/или разрушениям, составляет 18, в частности:
- Херсонская область — 228 объектов;
- Харьковская область — 180 объектов;
- Луганская область — 108 объектов;
- Донецкая область — 95 объектов;
- Сумская область — 82 объекта;
- Запорожская область — 56 объектов;
- Днепропетровская область — 47 объектов;
- Николаевская область — 38 объектов;
- г. Киев — 26 объектов;
- Киевская область — 19 объектов;
- Одесская область — 15 объектов;
- Черниговская область — 15 объектов;
- Житомирская область — 7 объектов;
- Львовская область — 3 объекта;
- Полтавская область — 3 объекта, Черкасская область — 3 объекта;
- Винницкая область — 2 объекта, Хмельницкая область — 2 объекта, Ивано-Франковская область — 1 объект.
По результатам четвертого этапа Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA4), проведенной совместно со Всемирным банком, прямой ущерб спортивной инфраструктуре Украины по состоянию на декабрь 2024 года оценен примерно в 374 млн долларов США. В то же время в отчете RDNA5 прямой ущерб культурной, спортивной и туристической инфраструктуре уже оценен совокупно в 4 млрд долларов США, без отдельного выделения спортивной составляющей
Напомним
Российские оккупанты с начала войны повредили или разрушили в Украине 88 стадионов, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб, нанесенный спортивной инфраструктуре, оценивается в 4 млрд долларов.