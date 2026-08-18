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Россия с начала войны повредила более 900 спортивных объектов

Киев • УНН

 • 10003 просмотра

Минспорт сообщил о 930 поврежденных или разрушенных спортивных объектах в Украине с начала полномасштабного вторжения. Больше всего пострадали Херсонская, Харьковская и Луганская области.

Россия с начала войны повредила более 900 спортивных объектов

С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину повреждены или полностью разрушены 930 объектов спортивной инфраструктуры. Больше всего — в Херсонской, Харьковской и Луганской областях. Об этом УНН сообщили в Министерстве молодежи и спорта в ответ на запрос. 

Подробности

Как сообщили в Минспорта, по информации областных военных администраций, с начала полномасштабного вторжения российской федерации, по состоянию на 11.08.2026 в Украине повреждены 930 объектов спортивной инфраструктуры.

В министерстве отметили, что большинство спортивных сооружений и объектов расположены на временно оккупированных территориях и в районах, приближенных к линии соприкосновения. 

Количество регионов, в которых объекты спортивной инфраструктуры подверглись повреждениям и/или разрушениям, составляет 18, в частности: 

  • Херсонская область — 228 объектов;
    • Харьковская область — 180 объектов;
      • Луганская область — 108 объектов; 
        • Донецкая область — 95 объектов; 
          • Сумская область — 82 объекта; 
            • Запорожская область — 56 объектов;
              • Днепропетровская область — 47 объектов; 
                • Николаевская область — 38 объектов; 
                  • г. Киев — 26 объектов; 
                    • Киевская область — 19 объектов; 
                      • Одесская область — 15 объектов;
                        • Черниговская область — 15 объектов;
                          • Житомирская область — 7 объектов; 
                            • Львовская область — 3 объекта; 
                              • Полтавская область — 3 объекта, Черкасская область — 3 объекта;
                                • Винницкая область — 2 объекта, Хмельницкая область — 2 объекта, Ивано-Франковская область — 1 объект. 

                                  По результатам четвертого этапа Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA4), проведенной совместно со Всемирным банком, прямой ущерб спортивной инфраструктуре Украины по состоянию на декабрь 2024 года оценен примерно в 374 млн долларов США. В то же время в отчете RDNA5 прямой ущерб культурной, спортивной и туристической инфраструктуре уже оценен совокупно в 4 млрд долларов США, без отдельного выделения спортивной составляющей 

                                  — сообщили в министерстве. 

                                  Напомним

                                  Российские оккупанты с начала войны повредили или разрушили в Украине 88 стадионов, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб, нанесенный спортивной инфраструктуре, оценивается в 4 млрд долларов. 

                                  Павел Башинский

                                  Война в УкраинеСпорт