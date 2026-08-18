Россия с начала войны повредила более 900 спортивных объектов

С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину повреждены или полностью разрушены 930 объектов спортивной инфраструктуры. Больше всего — в Херсонской, Харьковской и Луганской областях. Об этом УНН сообщили в Министерстве молодежи и спорта в ответ на запрос.

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Как сообщили в Минспорта, по информации областных военных администраций, с начала полномасштабного вторжения российской федерации, по состоянию на 11.08.2026 в Украине повреждены 930 объектов спортивной инфраструктуры.

В министерстве отметили, что большинство спортивных сооружений и объектов расположены на временно оккупированных территориях и в районах, приближенных к линии соприкосновения.

Количество регионов, в которых объекты спортивной инфраструктуры подверглись повреждениям и/или разрушениям, составляет 18, в частности:

Херсонская область — 228 объектов;

Харьковская область — 180 объектов;

Луганская область — 108 объектов;

Донецкая область — 95 объектов;

Сумская область — 82 объекта;

Запорожская область — 56 объектов;

Днепропетровская область — 47 объектов;

Николаевская область — 38 объектов;

г. Киев — 26 объектов;

Киевская область — 19 объектов;

Одесская область — 15 объектов;

Черниговская область — 15 объектов;

Житомирская область — 7 объектов;

Львовская область — 3 объекта;

Полтавская область — 3 объекта, Черкасская область — 3 объекта;

Винницкая область — 2 объекта, Хмельницкая область — 2 объекта, Ивано-Франковская область — 1 объект.

По результатам четвертого этапа Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA4), проведенной совместно со Всемирным банком, прямой ущерб спортивной инфраструктуре Украины по состоянию на декабрь 2024 года оценен примерно в 374 млн долларов США. В то же время в отчете RDNA5 прямой ущерб культурной, спортивной и туристической инфраструктуре уже оценен совокупно в 4 млрд долларов США, без отдельного выделения спортивной составляющей — сообщили в министерстве.

Напомним

Российские оккупанты с начала войны повредили или разрушили в Украине 88 стадионов, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб, нанесенный спортивной инфраструктуре, оценивается в 4 млрд долларов.