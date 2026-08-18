росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Київ • УНН
Мінспорту повідомило про 930 пошкоджених або зруйнованих спортивних об'єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Найбільше постраждали Херсонська, Харківська та Луганська області.
З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україні понівечено чи зруйновано вщент 930 об’єктів спортивної інфраструктури. Найбільше у Херсонській, Харківській та Луганській областях. Про це УНН повідомили у Міністерстві молоді та спорту у відповідь на запит.
Деталі
Як повідомили у Мінспорту, за інформацією обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення російської федерації, станом на 11.08.2026 в Україні пошкоджено 930 об’єктів спортивної інфраструктури.
У міністерстві зауважили, що більшість спортивних споруд та об’єктів розташовані на тимчасово окупованих територіях та в районах, наближених до лінії зіткнення.
Кількість регіонів, у яких об’єкти спортивної інфраструктури зазнали пошкоджень та/або руйнувань, становить 18, зокрема:
- Херсонська область – 228 об’єктів;
- Харківська область – 180 об’єктів;
- Луганська область – 108 об’єктів;
- Донецька область – 95 об’єктів;
- Сумська область – 82 об’єкти;
- Запорізька область – 56 об’єктів;
- Дніпропетровська область – 47 об’єктів;
- Миколаївська область – 38 об’єктів;
- м. Київ – 26 об’єктів;
- Київська область – 19 об’єктів;
- Одеська область – 15 об’єктів;
- Чернігівська область – 15 об’єктів;
- Житомирська область – 7 об’єктів;
- Львівська область – 3 об’єкти;
- Полтавська область – 3 об’єкти, Черкаська область – 3 об’єкти;
- Вінницька область – 2 об’єкти, Хмельницька область – 2 об’єкти, Івано-Франківська область – 1 об’єкт.
За результатами четвертого етапу Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4), проведеної спільно зі Світовим банком, прямі збитки спортивній інфраструктурі України станом на грудень 2024 року оцінено приблизно у 374 млн доларів США. Водночас у звіті RDNA5 прямі збитки культурній, спортивній та туристичній інфраструктурі вже оцінено сукупно у 4 млрд доларів США, без окремого виокремлення спортивної складової
Нагадаємо
Російські окупанти з початку війни пошкодили або зруйнували в Україні 88 стадіонів, з яких - 14 знищено повністю. Прямі збитки, завдані спортивній інфраструктурі, оцінюється у 4 млрд доларів.