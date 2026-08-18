росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україні понівечено чи зруйновано вщент 930 об’єктів спортивної інфраструктури. Найбільше у Херсонській, Харківській та Луганській областях. Про це УНН повідомили у Міністерстві молоді та спорту у відповідь на запит.

Деталі

Як повідомили у Мінспорту, за інформацією обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення російської федерації, станом на 11.08.2026 в Україні пошкоджено 930 об’єктів спортивної інфраструктури.

У міністерстві зауважили, що більшість спортивних споруд та об’єктів розташовані на тимчасово окупованих територіях та в районах, наближених до лінії зіткнення.

Кількість регіонів, у яких об’єкти спортивної інфраструктури зазнали пошкоджень та/або руйнувань, становить 18, зокрема:

Херсонська область – 228 об’єктів;

Харківська область – 180 об’єктів;

Луганська область – 108 об’єктів;

Донецька область – 95 об’єктів;

Сумська область – 82 об’єкти;

Запорізька область – 56 об’єктів;

Дніпропетровська область – 47 об’єктів;

Миколаївська область – 38 об’єктів;

м. Київ – 26 об’єктів;

Київська область – 19 об’єктів;

Одеська область – 15 об’єктів;

Чернігівська область – 15 об’єктів;

Житомирська область – 7 об’єктів;

Львівська область – 3 об’єкти;

Полтавська область – 3 об’єкти, Черкаська область – 3 об’єкти;

Вінницька область – 2 об’єкти, Хмельницька область – 2 об’єкти, Івано-Франківська область – 1 об’єкт.

За результатами четвертого етапу Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4), проведеної спільно зі Світовим банком, прямі збитки спортивній інфраструктурі України станом на грудень 2024 року оцінено приблизно у 374 млн доларів США. Водночас у звіті RDNA5 прямі збитки культурній, спортивній та туристичній інфраструктурі вже оцінено сукупно у 4 млрд доларів США, без окремого виокремлення спортивної складової - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо

Російські окупанти з початку війни пошкодили або зруйнували в Україні 88 стадіонів, з яких - 14 знищено повністю. Прямі збитки, завдані спортивній інфраструктурі, оцінюється у 4 млрд доларів.