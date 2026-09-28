Південна Корея вимагає від України пояснень через полонених КНДР
Київ • УНН
Південна Корея звинуватила Україну в розкритті передачі двох північнокорейських військовополонених. Сеул вимагає пояснень і вибачень.
Офіс президента Південної Кореї вимагав від України офіційних пояснень та вибачень, звинувативши Київ у розкритті інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Офіс президента висловлює глибокий жаль з приводу одностороннього розкриття інформації Україною та її подальшої неправдивої заяви про відсутність угоди про нерозголошення", – заявив старший секретар президента з питань зв’язків з громадськістю Сон Гі-хон у своїй заяві, опублікованій у неділю, 27 вересня.
Він сказав, що уряд розглядає додаткові заходи щодо цього питання, якщо це необхідно.
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Посольство України в Сеулі не одразу відповіло на запит Reuters про коментар.
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Україна захопила двох північнокорейців у курській області росії в січні 2025 року. Вони, як зазначається, були першими північнокорейськими солдатами, яких захопили живими з моменту вступу Пхеньяна у війну у 2024 році, допомагаючи росії.
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Південна Корея раніше відмовлялася підтвердити прибуття солдатів, посилаючись на побоювання за їхню безпеку та безпеку членів їхніх сімей, які все ще перебувають у Північній Кореї.
Сеул і Київ обговорювали можливу передачу після того, як двоє солдатів висловили бажання поїхати до Південної Кореї, за словами опозиційного законодавця в Сеулі.
Передача відбувається на тлі підтримки Південною Кореєю зусиль щодо відновлення діалогу з Північною Кореєю, а президент США Дональд Трамп підтвердив свою готовність до взаємодії з Пхеньяном.
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