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Південна Корея вимагає від України пояснень через полонених КНДР

Київ • УНН

 • 1746 перегляди

Південна Корея звинуватила Україну в розкритті передачі двох північнокорейських військовополонених. Сеул вимагає пояснень і вибачень.

Південна Корея вимагає від України пояснень через полонених КНДР

Офіс президента Південної Кореї вимагав від України офіційних пояснень та вибачень, звинувативши Київ у розкритті інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

"Офіс президента висловлює глибокий жаль з приводу одностороннього розкриття інформації Україною та її подальшої неправдивої заяви про відсутність угоди про нерозголошення", – заявив старший секретар президента з питань зв’язків з громадськістю Сон Гі-хон у своїй заяві, опублікованій у неділю, 27 вересня.

Він сказав, що уряд розглядає додаткові заходи щодо цього питання, якщо це необхідно.

Скандал між Україною та Південною Кореєю через полонених КНДР загострився: чому Сеул так жорстко відреагував28.09.26, 00:56 • 25042 перегляди

Посольство України в Сеулі не одразу відповіло на запит Reuters про коментар.

Президент Південної Кореї дорікнув Україні за розголошення передачі Сеулу полонених із КНДР - в ОП відреагували25.09.26, 10:23 • 4311 переглядiв

Україна захопила двох північнокорейців у курській області росії в січні 2025 року. Вони, як зазначається, були першими північнокорейськими солдатами, яких захопили живими з моменту вступу Пхеньяна у війну у 2024 році, допомагаючи росії.

Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський23.09.26, 21:22 • 73615 переглядiв

Південна Корея раніше відмовлялася підтвердити прибуття солдатів, посилаючись на побоювання за їхню безпеку та безпеку членів їхніх сімей, які все ще перебувають у Північній Кореї.

Сеул і Київ обговорювали можливу передачу після того, як двоє солдатів висловили бажання поїхати до Південної Кореї, за словами опозиційного законодавця в Сеулі.

Передача відбувається на тлі підтримки Південною Кореєю зусиль щодо відновлення діалогу з Північною Кореєю, а президент США Дональд Трамп підтвердив свою готовність до взаємодії з Пхеньяном.

США та Південна Корея домовилися сприяти відновленню діалогу з Пхеньяном23.09.26, 09:16 • 5731 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
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Reuters
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Північна Корея
Південна Корея
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