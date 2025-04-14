Financial Times

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33006 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163045 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140371 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143105 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136531 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136528 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196798 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Вперше за 60 років: у Китаї провідного генерала усунули від посади через корупційний скандал - FT

Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.

Новини Світу • 14 квітня, 06:52 • 3760 перегляди

Китай пообіцяв "боротися до кінця" після погрози Трампа додатковими митами у 50%

Китай пообіцяв вжити контрзаходів та «боротися до кінця», якщо США запровадять додаткові 50% мита на китайський імпорт. Пекін готовий девальвувати юань, щоб компенсувати митний тиск США.

Економіка • 8 квітня, 07:07 • 11812 перегляди

Буде ще гірше? Ринки США і світу відчувають кризу через дії Трампа

Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.

Економіка • 7 квітня, 14:09 • 10158 перегляди

У ЄЦБ попереджають: мита Трампа можуть сповільнити зростання єврозони до 1%

Глава Центробанку Греції Янніс Стурнарас заявив, що торгова війна матиме вплив на економічне зростання Європи. Мита можуть призвести до зниження інфляції нижче цільових показників ЄЦБ.

Економіка • 7 квітня, 08:49 • 11740 перегляди

Зеленський доручив СБУ розслідувати витік проєкту угоди про надра – FT

За даними Financial Times, Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік пропозиції США щодо угоди про корисні копалини. В рамках розслідування співробітників міністерств перевіряють на поліграфі.

Економіка • 5 квітня, 10:08 • 26074 перегляди

Авіадоставка товарів з Китаю в США різко подорожчала на тлі ажіотажу через мита Трампа - FT

Експортери з Китаю платять майже на 40% більше за доставку товарів до США через нові мита Трампа. Ринок готується до "сейсмічного потрясіння" після скасування винятків на невеликі поставки.

Економіка • 4 квітня, 12:27 • 10465 перегляди

Дедлайн близько: Amazon та засновник OnlyFans долучилися до боротьби за TikTok у США

Amazon і засновник OnlyFans Тім Стоклі виявили інтерес до придбання TikTok, оскільки наближається дедлайн для пошуку покупця у США. Це відбувається на тлі занепокоєнь щодо зв'язків застосунку з Китаєм.

Новини Світу • 3 квітня, 07:00 • 7241 перегляди

Маск захищає особисті дані користувачів X у Верховному суді США

Компанія X звернулася до суду з проханням захистити користувачів від запитів правоохоронців щодо особистих даних. Маск наголосив, що платформи не повинні допомагати урядам.

Новини Світу • 2 квітня, 08:17 • 10966 перегляди

Глава МЗС Литви: росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО та Європи

Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.

Політика • 1 квітня, 09:19 • 9324 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142429 перегляди

Мелоні висловила підтримку Трампу та виступила проти європейських “сил заспокоєння” в Україні

Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.

Війна • 28 березня, 15:42 • 38163 перегляди

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.

Новини Світу • 28 березня, 10:48 • 176211 перегляди

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.

Війна • 24 березня, 10:58 • 110816 перегляди

Японія посилює військові сили, створивши нове об’єднане командування - Bloomberg

Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.

Новини Світу • 24 березня, 10:18 • 43200 перегляди

Україна закликає ЄС продовжити безмитну торгівлю - FT

Україна попереджає про серйозні наслідки, якщо ЄС не продовжить угоду про безмитну торгівлю, термін якої спливає 5 червня. Експорт до ЄС приносить майже 10% валютної виручки країни.

Економіка • 24 березня, 07:59 • 25063 перегляди

Норвезький нафтовий фонд придбав чверть найпопулярнішого району Лондона за £570 млн - FT

Норвезький фонд Norges Bank Investment Management купує 25% акцій Ковент-Гардена в Лондоні за 570 млн фунтів стерлінгів. Управління майном залишиться за Shaftesbury Capital.

Новини Світу • 20 березня, 14:47 • 14779 перегляди

ЄС виключає США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на 150 млрд євро - FT

Збройові компанії США, Британії та Туреччини можуть бути виключені з фонду ЄС на оборону, якщо їхні країни не підпишуть угоди з Брюсселем. Щонайменше 65% коштів підуть на продукцію в ЄС, Норвегії та Україні.

Війна • 19 березня, 12:15 • 21820 перегляди

Оцінка вартості X зросла до $44 млрд після фінансових змін під керівництвом Маска

Вартість X зросла до $44 млрд після фінансових змін Маска, включаючи угоди з акціями та залучення капіталу для погашення боргу. Компанія також показала прибуток до вирахування відсотків.

Новини Світу • 19 березня, 10:12 • 13779 перегляди

Google готується придбати стартап Wiz за рекордні 32 мільярди доларів – ЗМІ

Alphabet погодилася придбати Wiz, стартап ізраїльської хмарної безпеки, за 32 мільярди доларів. Google Cloud вважає, що рішення Wiz добре підходять для клієнтів.

Новини Світу • 18 березня, 13:09 • 10800 перегляди

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Напередодні розмови Трампа і путіна інвестори знову купують російські активи, сподіваючись на пом'якшення санкцій. Хедж-фонди вивчають, як торгувати російськими активами та зважують їх вартість.

Економіка • 17 березня, 17:05 • 74367 перегляди

Торгова війна Трампа обвалить світову економіку: прогноз ОЕСР

ОЕСР прогнозує сповільнення глобального зростання через мита Трампа. Найбільше постраждає Мексика, а американці втратять понад $1600 на рік.

Економіка • 17 березня, 14:21 • 15693 перегляди

Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.

Новини Світу • 17 березня, 03:55 • 17617 перегляди

Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі

Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.

Новини Світу • 16 березня, 06:06 • 71214 перегляди

Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС проти росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку - FT

Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, вимагаючи виключення олігарха Фрідмана. Обмеження закінчуються в суботу, якщо всі країни ЄС не домовляться про продовження.

Війна • 13 березня, 11:00 • 109026 перегляди

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.

Війна • 13 березня, 07:52 • 22687 перегляди

Дуда закликає США перемістити ядерні боєголовки на територію Польщі - FT

Президент Польщі закликав США розмістити ядерну зброю на території країни. Він вважає, що це необхідно для стримування агресії росії та зміцнення східного флангу НАТО.

Війна • 13 березня, 07:00 • 20389 перегляди

Французьке шампанське та італійський пармезан можуть зникнути з полиць США через тарифи Трампа - FT

Трамп погрожує ввести 25% мита на європейські товари, що може зробити делікатеси недоступними для американців. Виробники попереджають про можливий перехід споживачів на місцеві аналоги.

Новини Світу • 10 березня, 12:43 • 16143 перегляди

США та ДР Конго ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини - FT

США розпочали попередні переговори з ДР Конго про доступ до критично важливих корисних копалин країни. Конго пропонує права на розвідку в обмін на підтримку уряду та допомогу у військовій сфері.

Новини Світу • 8 березня, 09:00 • 17826 перегляди

Ринок криптовалют падає, незважаючи на створений у США резерв біткоїнів

Указ Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів розчарував інвесторів. BTC впав до $84 717, а основні альткоїни втратили від 3.4% до 7.8% вартості.

Економіка • 7 березня, 14:26 • 29808 перегляди

Прем'єр Британії закликав Зеленського налагодити відносини з Трампом - FT

Кір Стармер закликав Зеленського відновити переговори з Трампом після їхньої гострої суперечки в Овальному кабінеті. Прем'єр наголосив на важливості налагодження відносин з США для гарантування миру.

Політика • 2 березня, 10:21 • 61925 перегляди