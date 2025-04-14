Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.
Китай пообіцяв вжити контрзаходів та «боротися до кінця», якщо США запровадять додаткові 50% мита на китайський імпорт. Пекін готовий девальвувати юань, щоб компенсувати митний тиск США.
Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.
Глава Центробанку Греції Янніс Стурнарас заявив, що торгова війна матиме вплив на економічне зростання Європи. Мита можуть призвести до зниження інфляції нижче цільових показників ЄЦБ.
За даними Financial Times, Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік пропозиції США щодо угоди про корисні копалини. В рамках розслідування співробітників міністерств перевіряють на поліграфі.
Експортери з Китаю платять майже на 40% більше за доставку товарів до США через нові мита Трампа. Ринок готується до "сейсмічного потрясіння" після скасування винятків на невеликі поставки.
Amazon і засновник OnlyFans Тім Стоклі виявили інтерес до придбання TikTok, оскільки наближається дедлайн для пошуку покупця у США. Це відбувається на тлі занепокоєнь щодо зв'язків застосунку з Китаєм.
Компанія X звернулася до суду з проханням захистити користувачів від запитів правоохоронців щодо особистих даних. Маск наголосив, що платформи не повинні допомагати урядам.
Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.
Nintendo планує випуск Switch 2 на 2 квітня, коли Трамп оголосить про нові тарифи. Компанія переносить виробництво у Південно-Східну Азію, щоб уникнути американських мит.
Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.
Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.
Україна попереджає про серйозні наслідки, якщо ЄС не продовжить угоду про безмитну торгівлю, термін якої спливає 5 червня. Експорт до ЄС приносить майже 10% валютної виручки країни.
Норвезький фонд Norges Bank Investment Management купує 25% акцій Ковент-Гардена в Лондоні за 570 млн фунтів стерлінгів. Управління майном залишиться за Shaftesbury Capital.
Збройові компанії США, Британії та Туреччини можуть бути виключені з фонду ЄС на оборону, якщо їхні країни не підпишуть угоди з Брюсселем. Щонайменше 65% коштів підуть на продукцію в ЄС, Норвегії та Україні.
Вартість X зросла до $44 млрд після фінансових змін Маска, включаючи угоди з акціями та залучення капіталу для погашення боргу. Компанія також показала прибуток до вирахування відсотків.
Alphabet погодилася придбати Wiz, стартап ізраїльської хмарної безпеки, за 32 мільярди доларів. Google Cloud вважає, що рішення Wiz добре підходять для клієнтів.
Напередодні розмови Трампа і путіна інвестори знову купують російські активи, сподіваючись на пом'якшення санкцій. Хедж-фонди вивчають, як торгувати російськими активами та зважують їх вартість.
ОЕСР прогнозує сповільнення глобального зростання через мита Трампа. Найбільше постраждає Мексика, а американці втратять понад $1600 на рік.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.
Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.
Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, вимагаючи виключення олігарха Фрідмана. Обмеження закінчуються в суботу, якщо всі країни ЄС не домовляться про продовження.
Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.
Президент Польщі закликав США розмістити ядерну зброю на території країни. Він вважає, що це необхідно для стримування агресії росії та зміцнення східного флангу НАТО.
Трамп погрожує ввести 25% мита на європейські товари, що може зробити делікатеси недоступними для американців. Виробники попереджають про можливий перехід споживачів на місцеві аналоги.
США розпочали попередні переговори з ДР Конго про доступ до критично важливих корисних копалин країни. Конго пропонує права на розвідку в обмін на підтримку уряду та допомогу у військовій сфері.
Указ Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів розчарував інвесторів. BTC впав до $84 717, а основні альткоїни втратили від 3.4% до 7.8% вартості.
Кір Стармер закликав Зеленського відновити переговори з Трампом після їхньої гострої суперечки в Овальному кабінеті. Прем'єр наголосив на важливості налагодження відносин з США для гарантування миру.