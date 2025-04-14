Financial Times

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.