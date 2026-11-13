Виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки
Київ • УНН
Німецький виробник дронів Quantum Systems виявив кібератаку наприкінці жовтня. Бундесвер відкликав його дрони як запобіжний захід.
Німецький виробник дронів Quantum Systems заявив у четвер, 12 листопада, що став жертвою кібератаки наприкінці жовтня. Про це УНН пише з посиланням на dpa.
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Компанія, що базується поблизу Мюнхена у Німеччині, заявила, що внутрішнє розслідування виявило активну кібератаку з боку "ворожих суб’єктів".
"Загрозу було локалізовано завдяки швидкій реакції наших ІТ-команд та команд з безпеки у тісній та прозорій співпраці з владою", – йдеться у заяві.
Компанія заявила, що експлуатація безпілотних систем Quantum Systems не становить жодного ризику для кінцевих користувачів та операторів.
"Інцидент розслідується у співпраці з державними органами та зовнішніми та внутрішніми професійними кіберекспертами", - сказано у заяві.
Згідно з повідомленням Financial Times, німецькі збройні сили відкликали дрони з компанії як запобіжний захід. Міністерство оборони ФРН відмовилося коментувати повідомлення ЗМІ.
Дрони Quantum Systems, пише видання, використовуються українськими збройними силами в їхній оборонній війні проти росії, серед інших.
"Компанії, які перебувають на передовій підтримки України, стають мішенями саме тому, що наша робота має критичне значення для безпеки клієнтів", – заявила компанія.
"Усвідомлюючи цю відповідальність, Quantum Systems має плани пом’якшення наслідків та прагне відповідати найвищим стандартам безпеки даних і систем", - зазначається у заяві.
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