Виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки

Німецький виробник дронів Quantum Systems заявив у четвер, 12 листопада, що став жертвою кібератаки наприкінці жовтня. Про це УНН пише з посиланням на dpa.

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Компанія, що базується поблизу Мюнхена у Німеччині, заявила, що внутрішнє розслідування виявило активну кібератаку з боку "ворожих суб’єктів".

"Загрозу було локалізовано завдяки швидкій реакції наших ІТ-команд та команд з безпеки у тісній та прозорій співпраці з владою", – йдеться у заяві.

Компанія заявила, що експлуатація безпілотних систем Quantum Systems не становить жодного ризику для кінцевих користувачів та операторів.

"Інцидент розслідується у співпраці з державними органами та зовнішніми та внутрішніми професійними кіберекспертами", - сказано у заяві.

Згідно з повідомленням Financial Times, німецькі збройні сили відкликали дрони з компанії як запобіжний захід. Міністерство оборони ФРН відмовилося коментувати повідомлення ЗМІ.

Дрони Quantum Systems, пише видання, використовуються українськими збройними силами в їхній оборонній війні проти росії, серед інших.

"Компанії, які перебувають на передовій підтримки України, стають мішенями саме тому, що наша робота має критичне значення для безпеки клієнтів", – заявила компанія.

"Усвідомлюючи цю відповідальність, Quantum Systems має плани пом’якшення наслідків та прагне відповідати найвищим стандартам безпеки даних і систем", - зазначається у заяві.

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