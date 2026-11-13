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Виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Німецький виробник дронів Quantum Systems виявив кібератаку наприкінці жовтня. Бундесвер відкликав його дрони як запобіжний захід.

Виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки

Німецький виробник дронів Quantum Systems заявив у четвер, 12 листопада, що став жертвою кібератаки наприкінці жовтня. Про це УНН пише з посиланням на dpa.

Деталі

Компанія, що базується поблизу Мюнхена у Німеччині, заявила, що внутрішнє розслідування виявило активну кібератаку з боку "ворожих суб’єктів".

"Загрозу було локалізовано завдяки швидкій реакції наших ІТ-команд та команд з безпеки у тісній та прозорій співпраці з владою", – йдеться у заяві.

Компанія заявила, що експлуатація безпілотних систем Quantum Systems не становить жодного ризику для кінцевих користувачів та операторів.

"Інцидент розслідується у співпраці з державними органами та зовнішніми та внутрішніми професійними кіберекспертами", - сказано у заяві.

Згідно з повідомленням Financial Times, німецькі збройні сили відкликали дрони з компанії як запобіжний захід. Міністерство оборони ФРН відмовилося коментувати повідомлення ЗМІ.

Дрони Quantum Systems, пише видання, використовуються українськими збройними силами в їхній оборонній війні проти росії, серед інших.

"Компанії, які перебувають на передовій підтримки України, стають мішенями саме тому, що наша робота має критичне значення для безпеки клієнтів", – заявила компанія.

"Усвідомлюючи цю відповідальність, Quantum Systems має плани пом’якшення наслідків та прагне відповідати найвищим стандартам безпеки даних і систем", - зазначається у заяві.

НАТО засудило кібератаки росії проти союзників і України та пообіцяло продовжити підтримку Києва13.07.26, 17:50 • 3517 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології
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