Членство в НАТО для України не виключено - заступник спецпредставника Трампа

Високопоставлений чиновник США Джон Коул заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні.