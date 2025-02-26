В аеропорту Мюнхена оголошено 48-годинний страйк працівників з 27 по 28 лютого. Через це буде скасовано більшість із 1600 запланованих рейсів, пасажирам рекомендують перевіряти статус польотів.
45-річний фронтмен The Libertines бореться з діабетом 2 типу та отримав попередження від лікарів про можливу ампутацію пальців ніг. Музикант змушений виступати сидячи та змінити спосіб життя після відмови від наркотиків.
23-річний громадянин Сирії напав на людей у місті Філлах, Австрія. Внаслідок нападу загинув 14-річний підліток, ще п'ятеро осіб отримали поранення, двоє з них - тяжкі.
Міністр закордонних справ Китаю та радник президента Бразилії заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні. Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру" та підтримують мирні ініціативи.
Керівник ОП повідомив про наміри залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки. Україна також прагне отримати сильні гарантії безпеки за участі США.
У Німеччині померли 37-річна жінка та її 2-річна донька, які постраждали від наїзду автомобіля на учасників страйку в Мюнхені. Інцидент стався 13 лютого, загалом постраждало 36 осіб.
Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що путін використовує війну як інструмент контролю над росіянами. Зеленський вважає, що путін прагне переговорів лише для зняття санкцій та перегрупування військ.
У неділю в Мюнхені відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС. Наступного дня Макрон скликає саміт у Парижі для обговорення заяв Трампа щодо нових мит.
Міністр Сибіга заявив про необхідність надійних гарантій безпеки для досягнення справедливого миру. Пропозиції включають розміщення військових контингентів, ППО та присутність США у Чорному морі.
Президент України обговорив з європейськими лідерами ідею створення армії чисельністю 1,5 млн військових до вступу в НАТО. Розроблено карту розміщення іноземного військового контингенту як частину гарантій безпеки.
Укроборонпром і Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства. Компанії співпрацюватимуть у сферах ППО, радарних систем, РЕБ та тактичного зв'язку.
Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і «червоні лінії» для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.
Президент України зустрівся з групою конгресменів США на чолі з Майком Тернером. Обговорили військову допомогу, безпекові гарантії та загрози від участі Північної Кореї у війні.
Американський віцепрезидент Джей Ді Венс зустрівся з Алісою Вайдель, співголовою AfD, під час візиту до Мюнхена. Венс виступив проти політичних "брандмауерів", незважаючи на ізоляцію AfD німецькими політиками.
Під час зустрічі у Мюнхені президент Зеленський та віцепрезидент США Венс обговорили підготовку документа про економічне партнерство. Сторони також обговорили питання миру та гарантій безпеки для України.
Колишній міністр оборони України Олексій Резніков відвідує Мюнхенську безпекову конференцію. Він не розкрив деталей візиту, але повідомив, що працює в інтересах України та очікує позитивних результатів.
Делегація Конгресу США у Мюнхені запропонувала Зеленському підписати документ про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Президент України ввічливо відмовився від пропозиції.
На зустрічі в Мюнхені Зеленський звернувся до віцепрезидента США Венса щодо гарантій безпеки. Це відбувається на тлі закликів Трампа до переговорів про припинення війни.
Президенти України та Литви провели переговори щодо посилення ППО та інвестицій у виробництво далекобійної зброї. Сторони також обговорили координацію позицій України, Європи та США для досягнення справедливого миру.
У Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Зеленський сподівається на допомогу Дональда Трампа, він вважає, що лідер США зможе вплинути на путіна для припинення війни.
Президент Зеленський заявив, що драфт угоди з США стосується інвестицій, а не безпеки. Україна передала оновлений проєкт документа американській стороні 14 лютого.
На зустрічі в Мюнхені лідери ЄС Кошта та фон дер Ляєн запевнили Зеленського у підтримці України до досягнення справедливого миру. Вони також підтвердили готовність сприяти прискоренню вступу України до ЄС.
Президент Німеччини заявив, що проста мирна угода без гарантій безпеки послабить не лише Україну, але й західних союзників. Він наголосив на важливості продовження підтримки України з боку Європи та США.
Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з Кітом Келлогом у Мюнхені щодо координації зусиль для досягнення миру. Сторони обговорили подальшу підтримку України та підготовку зустрічей на найвищому рівні.
Керівник ОП Андрій Єрмак зустрічається зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.
У результаті ймовірної атаки в Мюнхені постраждало 36 осіб, двоє з них у тяжкому стані. Серед тяжкопоранених - 2-річна дівчинка, яка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Високопоставлений чиновник США Джон Коул заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про необхідність прямих переговорів між лідерами України та рф. Трамп анонсував майбутні мирні переговори в Саудівській Аравії.
Андрій Єрмак повідомив про атаку російського дрона на ЧАЕС та постійні польоти через Чорнобильську зону. На конференції в Мюнхені світові лідери висловили гнів щодо дій росії проти об'єкта, в ліквідацію якого інвестував весь світ.