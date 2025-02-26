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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1068 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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В аеропорту Мюнхена через страйк скасовують більшість авіарейсів

В аеропорту Мюнхена оголошено 48-годинний страйк працівників з 27 по 28 лютого. Через це буде скасовано більшість із 1600 запланованих рейсів, пасажирам рекомендують перевіряти статус польотів.

Новини Світу • 26 лютого, 06:14 • 46372 перегляди

Піт Доерті може втратити пальці на ногах через діабет: британський співак змушений виступати сидячи

45-річний фронтмен The Libertines бореться з діабетом 2 типу та отримав попередження від лікарів про можливу ампутацію пальців ніг. Музикант змушений виступати сидячи та змінити спосіб життя після відмови від наркотиків.

Новини Світу • 19 лютого, 19:14 • 130146 перегляди

На півдні Австрії 23-річний шукач притулку зарізав перехожих і вбив підлітка

23-річний громадянин Сирії напав на людей у місті Філлах, Австрія. Внаслідок нападу загинув 14-річний підліток, ще п'ятеро осіб отримали поранення, двоє з них - тяжкі.

Новини Світу • 16 лютого, 13:21 • 31977 перегляди

Китай та Бразилія зробили заяву про врегулювання війни в Україні й назвали її "кризою"

Міністр закордонних справ Китаю та радник президента Бразилії заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні. Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру" та підтримують мирні ініціативи.

Війна • 16 лютого, 12:33 • 67344 перегляди

Україна прагне залучити американських інвесторів і гарантії безпеки – Єрмак

Керівник ОП повідомив про наміри залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки. Україна також прагне отримати сильні гарантії безпеки за участі США.

Війна • 16 лютого, 11:29 • 54356 перегляди

Трагічні наслідки наїзду в Мюнхені: померли мати і дворічна дитина

У Німеччині померли 37-річна жінка та її 2-річна донька, які постраждали від наїзду автомобіля на учасників страйку в Мюнхені. Інцидент стався 13 лютого, загалом постраждало 36 осіб.

Новини Світу • 15 лютого, 23:17 • 33164 перегляди

Сибіга пояснив, чому путін не хоче завершувати війну

Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що путін використовує війну як інструмент контролю над росіянами. Зеленський вважає, що путін прагне переговорів лише для зняття санкцій та перегрупування військ.

Війна • 15 лютого, 18:51 • 53234 перегляди

У неділю відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС - МЗС Греції

У неділю в Мюнхені відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС. Наступного дня Макрон скликає саміт у Парижі для обговорення заяв Трампа щодо нових мит.

Економіка • 15 лютого, 18:20 • 43071 перегляди

Сибіга окреслив колегам з G7 рішення, необхідні задля досягнення справедливого миру

Міністр Сибіга заявив про необхідність надійних гарантій безпеки для досягнення справедливого миру. Пропозиції включають розміщення військових контингентів, ППО та присутність США у Чорному морі.

Війна • 15 лютого, 17:44 • 26516 перегляди

Європейські лідери пішли думати: Зеленський про армію чисельністю 1,5 млн допоки Україна не в НАТО

Президент України обговорив з європейськими лідерами ідею створення армії чисельністю 1,5 млн військових до вступу в НАТО. Розроблено карту розміщення іноземного військового контингенту як частину гарантій безпеки.

Війна • 15 лютого, 16:48 • 25721 перегляди

Україна та французька збройова компанія Thales створюють спільне підприємство: що це змінить

Укроборонпром і Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства. Компанії співпрацюватимуть у сферах ППО, радарних систем, РЕБ та тактичного зв'язку.

Війна • 15 лютого, 12:40 • 85117 перегляди

Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною

Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і «червоні лінії» для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.

Політика • 15 лютого, 11:49 • 23723 перегляди

Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США у Мюнхені: що обговорювали

Президент України зустрівся з групою конгресменів США на чолі з Майком Тернером. Обговорили військову допомогу, безпекові гарантії та загрози від участі Північної Кореї у війні.

Війна • 14 лютого, 23:25 • 36767 перегляди

Венс провів переговори з лідеркою "Альтернативи для Німеччини" у Мюнхені

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс зустрівся з Алісою Вайдель, співголовою AfD, під час візиту до Мюнхена. Венс виступив проти політичних "брандмауерів", незважаючи на ізоляцію AfD німецькими політиками.

Новини Світу • 14 лютого, 21:41 • 31649 перегляди

Домовилися продовжити роботу над документом щодо економічного партнерства: в ОП повідомили деталі зустрічі Зеленського та Венса

Під час зустрічі у Мюнхені президент Зеленський та віцепрезидент США Венс обговорили підготовку документа про економічне партнерство. Сторони також обговорили питання миру та гарантій безпеки для України.

Економіка • 14 лютого, 19:42 • 62281 перегляди

Ексміністра оборони Резнікова журналісти заскочили на безпековій конференції в Мюнхені

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков відвідує Мюнхенську безпекову конференцію. Він не розкрив деталей візиту, але повідомив, що працює в інтересах України та очікує позитивних результатів.

Війна • 14 лютого, 19:25 • 43370 перегляди

Зеленський відмовився підписати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів - WP

Делегація Конгресу США у Мюнхені запропонувала Зеленському підписати документ про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Президент України ввічливо відмовився від пропозиції.

Економіка • 14 лютого, 19:02 • 125737 перегляди

ЗМІ: Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки"

На зустрічі в Мюнхені Зеленський звернувся до віцепрезидента США Венса щодо гарантій безпеки. Це відбувається на тлі закликів Трампа до переговорів про припинення війни.

Війна • 14 лютого, 17:34 • 60401 перегляди

Зеленський і Наусєда обговорили посилення ППО та інвестиції в українське озброєння

Президенти України та Литви провели переговори щодо посилення ППО та інвестицій у виробництво далекобійної зброї. Сторони також обговорили координацію позицій України, Європи та США для досягнення справедливого миру.

Війна • 14 лютого, 17:07 • 40622 перегляди

Зеленський та віцепрезидент США проводять зустріч у Мюнхені

У Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Політика • 14 лютого, 16:39 • 25942 перегляди

Київ розраховує, що Трамп допоможе Україні - Зеленський

Зеленський сподівається на допомогу Дональда Трампа, він вважає, що лідер США зможе вплинути на путіна для припинення війни.

Війна • 14 лютого, 16:07 • 31533 перегляди

Зеленський про угоду щодо рідкісноземельних металів: це не щодо безпеки, а щодо інвестицій

Президент Зеленський заявив, що драфт угоди з США стосується інвестицій, а не безпеки. Україна передала оновлений проєкт документа американській стороні 14 лютого.

Економіка • 14 лютого, 15:50 • 51731 перегляди

Лідери ЄС зустрілись у Мюнхені із Зеленським: є важлива заява щодо майбутнього України

На зустрічі в Мюнхені лідери ЄС Кошта та фон дер Ляєн запевнили Зеленського у підтримці України до досягнення справедливого миру. Вони також підтвердили готовність сприяти прискоренню вступу України до ЄС.

Війна • 14 лютого, 14:32 • 32431 перегляди

Штайнмаєр про війну: "Просто укласти угоду й піти - означає послабити Україну, Європу та США"

Президент Німеччини заявив, що проста мирна угода без гарантій безпеки послабить не лише Україну, але й західних союзників. Він наголосив на важливості продовження підтримки України з боку Європи та США.

Війна • 14 лютого, 13:41 • 23181 перегляди

Єрмак провів важливу зустріч зі спецпредставником Трампа: що обговорювали

Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з Кітом Келлогом у Мюнхені щодо координації зусиль для досягнення миру. Сторони обговорили подальшу підтримку України та підготовку зустрічей на найвищому рівні.

Війна • 14 лютого, 12:10 • 21920 перегляди

Єрмак зустрівся з новим спецпредставником Трампа по Україні - Зеленський

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрічається зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

Війна • 14 лютого, 11:11 • 26332 перегляди

Кількість постраждалих від наїзду авто в Мюнхені зросла до 36: серед них дитина

У результаті ймовірної атаки в Мюнхені постраждало 36 осіб, двоє з них у тяжкому стані. Серед тяжкопоранених - 2-річна дівчинка, яка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Новини Світу • 14 лютого, 11:06 • 27735 перегляди

Членство в НАТО для України не виключено - заступник спецпредставника Трампа

Високопоставлений чиновник США Джон Коул заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні.

Війна • 14 лютого, 09:58 • 51341 перегляди

Зеленський та путін повинні поговорити віч-на-віч - Келлог

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про необхідність прямих переговорів між лідерами України та рф. Трамп анонсував майбутні мирні переговори в Саудівській Аравії.

Війна • 14 лютого, 09:13 • 29812 перегляди

"Не "занепокоєні", а справді злі": в ОП розкрили реакцію світових лідерів у Мюнхені через удар рф по ЧАЕС

Андрій Єрмак повідомив про атаку російського дрона на ЧАЕС та постійні польоти через Чорнобильську зону. На конференції в Мюнхені світові лідери висловили гнів щодо дій росії проти об'єкта, в ліквідацію якого інвестував весь світ.

Війна • 14 лютого, 08:08 • 27743 перегляди