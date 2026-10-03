BMW M випустила мільйонний автомобіль - ювілейним став яскравий седан M3
Київ • УНН
Ювілейним мільйонним авто BMW M став помаранчевий седан M3, випущений у Мюнхені. Із 2027 року завод вироблятиме лише електромобілі.
BMW M нещодавно досягла важливої позначки: компанія виготовила мільйон автомобілів. Подію відзначили випуском із конвеєра в Мюнхені, Німеччина, спеціального BMW M3 у кольорі BMW Individual Fire Orange III. Про це повідомляє Motor1, пише УНН.
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Ключі від M3 символічно передав Пітер Вебер, керівник мюнхенського заводу, генеральному директору BMW M Франку ван Мілу під час церемонії, яка була присвячена історії бренду та водночас дала уявлення про його подальший розвиток.
Ця знакова подія підсумовує понад 50 років історії BMW M.
Електричний M3 випускатимуть у Мюнхені
Головний завод BMW у Мюнхені стане місцем виробництва наступного покоління повністю електричного BMW M3, який стане першою високопродуктивною моделлю з технологіями BMW M Neue Klasse. Це буде друга модель Neue Klasse, яку складатимуть у Мюнхені після електричного BMW i3, фактично відкриваючи нову сторінку в історії модельного ряду M.
Зв’язок між M3 та мюнхенським заводом не випадковий.
За словами Вебера, нинішнє покоління M3 почали виробляти саме тут у 2020 році, завдяки чому між автомобілем і працівниками, які його виготовляють, сформувався особливий зв’язок. Однак із 2027 року головний завод BMW вироблятиме лише електромобілі. Цю трансформацію забезпечить загальний обсяг інвестицій близько 650 мільйонів євро.
Роботи охоплюють приблизно третину всього заводу, зокрема новий кузовний цех і модернізовану складальну ділянку, а також повністю оновлену логістичну інфраструктуру. BMW заявляє, що всі роботи проводилися без зупинки поточного виробництва.
BMW готується до зовсім іншого M3
За словами Франка ван Міла, досягнення позначки в один мільйон автомобілів свідчить про те, що основна філософія BMW M — поєднання можливостей на гоночному треку з придатністю для щоденного використання — продовжує знаходити відгук у покупців. І це відбувається рівно через 40 років після появи першого M3.
Наступне покоління високопродуктивних автомобілів BMW M буде створене на основі технологій Neue Klasse, а електричні силові установки відіграватимуть дедалі важливішу роль.
Майбутній електричний M3 стане найяскравішим свідченням цього переходу, принісши технології нового покоління BMW M до однієї з найвідоміших моделей бренду.
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