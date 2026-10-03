Українські далекобійні "санкції" спрацювали у самарському і брянському регіонах рф - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про ураження українською далекобійною зброєю військових об’єктів у самарському та брянському регіонах росії. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Росіяни продовжують перетворювати нашу інфраструктуру та все, що підтримує звичайне життя, на свої мішені. Зранку в Києві "шахед" ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну

За його словами, важливо, що завжди українські воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла.

Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків "Іскандерів" у брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі