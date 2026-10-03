США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн

Країни G7 домовилися не запроваджувати заборон на експорт палива до союзників та негайно використовувати нафтові резерви для стабілізації ситуації на енергетичному ринку. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє LRT, пише УНН.

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Ми вітаємо рішення країн G7 не запроваджувати жодних експортних заборон щодо союзників та продовження солідарності партнерів – заявила фон дер Ляєн.

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Домовленість має особливе значення для Європи після того, як наприкінці вересня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість заборони експорту американського дизельного палива. Обмеження могло торкнутися європейських країн.

G7 використає паливні резерви

За словами фон дер Ляєн, країни також підтримали скоординоване Міжнародним енергетичним агентством використання паливних резервів.

Наші громадяни потребують доступної енергії та заслуговують на неї. Як G7, ми будемо тісно координувати наші дії для досягнення цієї мети – наголосила президентка Єврокомісії.

До G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія. У 2026 році групу очолює Франція.

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