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США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн
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США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Країни G7 відмовилися від експортних заборон для союзників. Група також узгодила використання паливних резервів для стабілізації ринку.

США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн

Країни G7 домовилися не запроваджувати заборон на експорт палива до союзників та негайно використовувати нафтові резерви для стабілізації ситуації на енергетичному ринку. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Ми вітаємо рішення країн G7 не запроваджувати жодних експортних заборон щодо союзників та продовження солідарності партнерів

– заявила фон дер Ляєн.

США погрожують обмежити експорт дизеля: ЄС вирішує, чи використовувати резерви01.10.26, 16:45 • 4654 перегляди

Домовленість має особливе значення для Європи після того, як наприкінці вересня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість заборони експорту американського дизельного палива. Обмеження могло торкнутися європейських країн.

G7 використає паливні резерви

За словами фон дер Ляєн, країни також підтримали скоординоване Міжнародним енергетичним агентством використання паливних резервів.

Наші громадяни потребують доступної енергії та заслуговують на неї. Як G7, ми будемо тісно координувати наші дії для досягнення цієї мети

– наголосила президентка Єврокомісії.

До G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія. У 2026 році групу очолює Франція.

Міністр енергетики США "цілком упевнений", що Європа вивільнить запаси дизельного пального01.10.26, 22:45 • 6570 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Європейська комісія
Дональд Трамп
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Японія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн