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Міністр енергетики США "цілком упевнений", що Європа вивільнить запаси дизельного пального

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

Адміністрація Трампа закликала Німеччину й Францію використати запаси дизпального для стримування світових цін. Кріс Райт очікує позитивних новин.

Міністр енергетики США "цілком упевнений", що Європа вивільнить запаси дизельного пального
Фото: REUTERS/Lisa Leutner

У четвер міністр енергетики США Кріс Райт заявив телеканалу Fox News, що цілком упевнений у здатності Європи допомогти знизити стрімке зростання світових цін на пальне шляхом використання надзвичайних запасів дизельного пального, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Гадаю, на нас чекають позитивні новини", - сказав Райт.

За словами трьох осіб, обізнаних із перебігом обговорень, адміністрація Трампа закликала Німеччину та Францію використати надзвичайні запаси дизельного пального для стримування зростання світових цін, попередивши про можливу заборону на експорт дизельного пального зі США в разі відмови.

"Європа також може допомогти в цій ситуації, і я цілком упевнений, що вона це зробить. Зараз слушний момент для узгодженого вивільнення запасів дизельного пального, оскільки ми наближаємося до сезону збору врожаю та періоду опалювального сезону. Настав час вивести на ринок більше дизельного пального, і такі запаси є в наявності. Гадаю, на нас чекають позитивні новини", — зазначив Райт.

США погрожують обмежити експорт дизеля: ЄС вирішує, чи використовувати резерви01.10.26, 16:45 • 3062 перегляди

Контекст 

Наприкінці вересня Єврокомісія заявляла, що постачання нафти та нафтопродуктів у ЄС поки залишається стабільним, однак ціни на дизель і авіаційне пальне залишаються високими через дефіцит на світовому ринку. Європейські нафтопереробні заводи працюють майже на максимальній потужності, а надзвичайні резерви залишаються доступними на випадок перебоїв із постачанням. На ситуацію також впливає залежність Європи від імпорту американського дизеля після відмови від російських нафтопродуктів, а також перебої з постачанням із Близького Сходу.

Зазначимо, що найбільші резерви серед країн Євросоюзу зосереджені у Франції та Німеччині. За підрахунками Reuters, разом вони контролюють близько 35% відповідних запасів блоку.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп знов звинуватив Україну у зростанні цін на дизельне пальне в США. Він переконаний, що ціни на дизель у США зростають через удари України по російських НПЗ, а не через блокаду Ормузької протоки. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Опалення
Fox News
Reuters
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки