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Трамп знов звинуватив Україну у зростанні цін на дизельне пальне в США

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Трамп заявив, що ціни на дизель у США зростають через удари України по російських НПЗ, а не через блокаду Ормузької протоки. Він закликав Київ скоротити атаки.

Трамп знов звинуватив Україну у зростанні цін на дизельне пальне в США

Президент США Дональд Трамп вважає, що у зростанні цін на дизельне пальне у Штатах винна Україна. Про це повідомляє Білий дім, інформує УНН.

Деталі

За словами американського лідера, пальне дорожчає через удари Києва по російських НПЗ, а не через його війну на Близькому Сході.

Знаєте, дизельне пальне набагато більше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в росії, адже нафтопереробні заводи, які виробляють дизельне пальне, виводять з ладу з досить тривожною швидкістю. Якби цього не відбувалося, у нас не було б проблем із дизельним пальним

- сказав Трамп.

Він додав, що "те, що відбувається між росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного пального".

Нагадаємо

Днями Трамп заявив, що попросив Президента України Володимира Зеленського скоротити удари по російських нафтопереробних заводах через їхній вплив на світовий ринок пального. За словами американського президента, Зеленський відповів, що Україна "ймовірно" так і зробить.

Трамп звинуватив Україну в рекордних цінах на дизель, але аналітики назвали головною причиною Ормузьку протоку16.09.26, 06:15 • 5636 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаСвіт
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ