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Трамп звинуватив Україну в рекордних цінах на дизель, але аналітики назвали головною причиною Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Трамп пов’язав зростання цін на дизель з ударами України по НПЗ росії. Аналітики вважають вплив Ормузької протоки значно більшим.

Трамп звинуватив Україну в рекордних цінах на дизель, але аналітики назвали головною причиною Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі, заявивши, що вони сприяють зростанню світових цін на дизельне пальне. Однак аналітики вказують, що значно більший вплив на ринок має ситуація навколо Ормузької протоки, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За оцінкою Енді Ліпоу з Lipow Oil Associates, рішення росії обмежити експорт на тлі українських ударів прибрало зі світового ринку близько 800 тис. барелів дизельного пального на добу. Водночас закриття Ормузької протоки вплинуло приблизно на 1,2 млн барелів на добу.

Трамп знову закликав Зеленського припинити удари по НПЗ у росії14.09.26, 04:27 • 24828 переглядiв

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "має припинити вибивати дизельне паливо в росії", оскільки це, за його словами, "шкодить усьому світу".

У кремлі використали заяви Трампа для розмови про санкції

Речник кремля дмитро пєсков назвав ідею припинення ударів по енергетичній інфраструктурі "дуже гарною", водночас заявивши, що головною проблемою для росії є доступ нафтопродуктів до світових ринків.

Другим необхідним кроком є, звичайно, зняття санкцій. Тільки тоді світ буде належним чином забезпечений цими нафтопродуктами

– заявив пєсков.

CNN зазначає, що позиція Трампа може бути вигідною москві, оскільки українські удари створюють проблеми для російської нафтопереробки, а кремль тепер намагається пов'язати ситуацію на світовому паливному ринку зі своїми вимогами щодо послаблення санкцій.

путін не хоче домовлятися про припинення ударів по енергетиці до зими – FT14.09.26, 23:58 • 12101 перегляд

Степан Гафтко

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Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна