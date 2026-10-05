Влучив м’ячем в обличчя фаната - “нейтрального” росіянина Мєдвєдєва дискваліфікували на турнірі в Пекіні
Київ • УНН
Данило Медвєдєв ударив ракеткою по м’ячу, який влучив у глядача. Росіянина дискваліфікували у півфіналі турніру ATP 500 проти Джоковича.
Росіянина Данила Медвєдєва дискваліфікували в півфінальному поєдинку турніру ATP 500 у Китаї проти серба Новака Джоковича. Росіянин, після програної подачі, зі злості вдарив по м’ячу, який влучив в око вболівальнику, передає УНН.
Деталі
Перший сет, який тривав 1:20, завершився на користь Джоковича - 7:5. У другому сеті Медвєдєв не реалізував низку брейкпойнтів, а за рахунку 5:3 Джокович подавав на вихід до фіналу.
Під час другого розіграшу гейму Медвєдєв не зміг дістати м’яч, спрямований у кут. Після цього нейтральний росіянин роздратувався, підкинув м’яч у повітря, та вдарив ракеткою по ньому, внаслідок чого ’яч влучив у голову глядачеві, який сидів на одному з найближчих до корту місць.
Після цього судді вирішили дискваліфікувати Медвєдєва. У фіналі турніру Джокович зустрінеться із австралійцем Алексом де Мінорою, який вийшов до фіналу після відмови поляка Губерта Гуркача продовжити поєдинок.
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