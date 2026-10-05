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Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в Пекине

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Данил Медведев ударил ракеткой по мячу, который попал в зрителя. Россиянина дисквалифицировали в полуфинале турнира ATP 500 против Джоковича.

Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в Пекине
Данил Медведев. Фото: Associated Press

Россиянина Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном поединке турнира ATP 500 в Китае против серба Новака Джоковича. Россиянин после проигранной подачи со злости ударил по мячу, который попал в глаз болельщику, передает УНН.

Детали

Первый сет, который длился 1:20, завершился в пользу Джоковича — 7:5. Во втором сете Медведев не реализовал ряд брейк-пойнтов, а при счете 5:3 Джокович подавал на выход в финал. 

Во время второго розыгрыша гейма Медведев не смог достать мяч, направленный в угол. После этого нейтральный россиянин раздраженно подбросил мяч в воздух и ударил по нему ракеткой, в результате чего мяч попал в голову зрителю, сидевшему на одном из ближайших к корту мест. 

После этого судьи решили дисквалифицировать Медведева. В финале турнира Джокович встретится с австралийцем Алексом де Минором, который вышел в финал после отказа поляка Хуберта Хуркача продолжить поединок. 

Напомним 

Женская сборная Украины по теннису завоевала серебряные медали Кубка Билли Джин Кинг. 

Павел Башинский

СпортУНН Lite
Новак Джокович
Китай