Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в Пекине
Киев • УНН
Данил Медведев ударил ракеткой по мячу, который попал в зрителя. Россиянина дисквалифицировали в полуфинале турнира ATP 500 против Джоковича.
Россиянина Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном поединке турнира ATP 500 в Китае против серба Новака Джоковича. Россиянин после проигранной подачи со злости ударил по мячу, который попал в глаз болельщику, передает УНН.
Детали
Первый сет, который длился 1:20, завершился в пользу Джоковича — 7:5. Во втором сете Медведев не реализовал ряд брейк-пойнтов, а при счете 5:3 Джокович подавал на выход в финал.
Во время второго розыгрыша гейма Медведев не смог достать мяч, направленный в угол. После этого нейтральный россиянин раздраженно подбросил мяч в воздух и ударил по нему ракеткой, в результате чего мяч попал в голову зрителю, сидевшему на одном из ближайших к корту мест.
После этого судьи решили дисквалифицировать Медведева. В финале турнира Джокович встретится с австралийцем Алексом де Минором, который вышел в финал после отказа поляка Хуберта Хуркача продолжить поединок.
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