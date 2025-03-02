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Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд
Украина получит высокоточные ракеты-интерсепторы LMM и пусковые установки для укрепления ПВО в рамках проекта LMM-RapidRanger. Соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий до 2030 года.
Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график
3 марта в Украине применят ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Отключения запланированы на 06:00-10:00 и 14:00-21:00, бытовых потребителей это не коснется.
Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме
Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.
Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс
Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Страны создадут совместное производство стратегического вооружения на территории Литвы.
Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины
Президент Украины встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером для обсуждения оборонного сотрудничества. Подписано кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов, которые планируется погасить из замороженных российских активов.
Британия выделит Украине 2,26 млрд фунтов: на что пойдут эти деньги
Великобритания предоставит Украине заем в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов для усиления обороноспособности. Средства обеспечены замороженными российскими активами.
Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку для Украины - премьер
Норвежское правительство планирует обратиться в парламент относительно увеличения помощи Украине. Ранее страна уже согласовала 155 млрд крон поддержки до 2030 года.
Импорт нефти в Индию из россии упал до минимума за два года - Bloomberg
Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.
Мексика готова ввести пошлины на китайский импорт по примеру США
Мексика предложила ввести аналогичные американским пошлины на китайский импорт, сосредоточенные на автомобилях и автозапчастях. Это может помочь стране избежать 25% тарифа со стороны США на мексиканские товары.
Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины
Украина и Италия подписали соглашение о взносе 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд, созданный в 2022 году, уже получил анонсированные взносы от партнеров на сумму более 1 млрд евро.
Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты
С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%. Средняя пенсия вырастет с 5789 грн до 6345 грн, а общие расходы ПФУ составят 908,2 млрд гривен.
США прекращает финансирование восстановления энергосистемы Украины: что происходит
Госдепартамент США останавливает инвестиции USAID в восстановление украинской энергосистемы после российских атак. Агентство также сокращает свое присутствие в Украине с 64 до 8 сотрудников.
Трамп еще не исключает соглашения об ископаемых с Зеленским - Reuters
После напряженной встречи в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул Белый дом. Представитель администрации сообщил, что Трамп все еще готов к соглашению, если украинская сторона организует новую встречу.
Украина и МВФ договорилась о седьмом пересмотре программы EFF на уровне экспертов
Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по седьмому пересмотру программы EFF. Общая сумма поддержки составляет 15,5 млрд долларов, из которых уже поступило 9,8 млрд.
Не случайность: Руслан Кравченко сообщил, что налоговая второй месяц перевыполняет план поступлений
ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. В общий фонд госбюджета в феврале поступило 78,8 млрд грн от налоговых платежей.
Это большое обязательство со стороны США: Трамп о соглашении с Украиной
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых. Президент США назвал соглашение «справедливым» и подчеркнул важность обязательств США.
В феврале в общий фонд госбюджета поступило 125,8 млрд грн - Минфин
В феврале 2025 года общий фонд госбюджета получил 125,8 млрд грн налогов и сборов. Наибольшие поступления обеспечили НДФЛ с военным сбором (25,8 млрд) и НДС (19,8 млрд).
Цены на тепличные огурцы в Украине начали падать
Стоимость тепличных огурцов в Украине снизилась на 11% до 80-120 грн/кг из-за увеличения предложения. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на фоне растущего предложения и низкого спроса.
В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?
В Киеве выявлено незаконное игорное заведение, работавшее под видом спортивного покера без лицензии. Во время проверки выявлена нелегальная продажа алкоголя и проведение азартных игр без кассовых аппаратов.
В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.
Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен
28 февраля - последний день подачи заявок на «Зимнюю еПоддержку», уже 14,4 млн украинцев подали заявки на выплату. Средства можно будет использовать до конца года, а другие социальные программы продолжат действовать.
Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства
Дания предоставит 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Средства направят на восстановление школ, модернизацию энергетики, закупку троллейбусов и разминирование территории.
На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет
Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.
Украина приближается к соглашению с МВФ для получения очередного транша - Bloomberg
Украина планирует достичь договоренности с МВФ по очередному пересмотру программы на $15,5 млрд уже на этой неделе. После принятия антикоррупционного законодательства нет существенных препятствий для согласования соглашения.
Пенсии вырастут для почти 10 млн пенсионеров: Шмыгаль рассказал об изменениях с 1 марта
Пенсии вырастут на 11,5% для 10 млн пенсионеров, а цены на 200 популярных лекарств снизятся до 50%. Автоматически продолжатся выплаты для 1,2 млн ВПЛ и урегулируются вопросы субсидий.
Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт
Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт.
С 1 марта - новые чеки: Минфин объяснил, что ждет бизнес и потребителей
Минфин отсрочил введение новых требований к расчетным документам до 1 марта 2025 года. Изменения связаны с запуском Электронной системы оборота алкоголя и табака, а нарушителей будут ждать штрафы.
ObmenAT24, WhiteBIT и Binance – издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" назвало лидеров криптовалютного рынка
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Цены на нефть упали: в чем проблема
Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.
"Удобная правовая реальность для ФГВФЛ": правозащитник о законопроекте Гетманцева
Правозащитники критикуют законопроект №13007 о деятельности Фонда гарантирования вкладов. Эксперты считают, что документ создает искусственные препятствия для защиты прав в суде и противоречит Конституции.