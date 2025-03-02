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Украина получит высокоточные ракеты-интерсепторы LMM и пусковые установки для укрепления ПВО в рамках проекта LMM-RapidRanger. Соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий до 2030 года.

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Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

3 марта в Украине применят ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Отключения запланированы на 06:00-10:00 и 14:00-21:00, бытовых потребителей это не коснется.

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Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме

Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.

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Литва инвестирует 20 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс

Литва выделит 20 миллионов евро на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Страны создадут совместное производство стратегического вооружения на территории Литвы.

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Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины

Президент Украины встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером для обсуждения оборонного сотрудничества. Подписано кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов, которые планируется погасить из замороженных российских активов.

Война • 1 марта, 21:14 • 101383 просмотра
Британия выделит Украине 2,26 млрд фунтов: на что пойдут эти деньги

Британия выделит Украине 2,26 млрд фунтов: на что пойдут эти деньги

Великобритания предоставит Украине заем в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов для усиления обороноспособности. Средства обеспечены замороженными российскими активами.

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Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку для Украины - премьер

Норвежское правительство планирует обратиться в парламент относительно увеличения помощи Украине. Ранее страна уже согласовала 155 млрд крон поддержки до 2030 года.

Война • 1 марта, 13:23 • 34940 просмотра
Импорт нефти в Индию из россии упал до минимума за два года - Bloomberg

Импорт нефти в Индию из россии упал до минимума за два года - Bloomberg

Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.

Экономика • 1 марта, 10:59 • 42435 просмотра
Мексика готова ввести пошлины на китайский импорт по примеру США

Мексика готова ввести пошлины на китайский импорт по примеру США

Мексика предложила ввести аналогичные американским пошлины на китайский импорт, сосредоточенные на автомобилях и автозапчастях. Это может помочь стране избежать 25% тарифа со стороны США на мексиканские товары.

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Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

Украина и Италия подписали соглашение о взносе 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд, созданный в 2022 году, уже получил анонсированные взносы от партнеров на сумму более 1 млрд евро.

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Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты

Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты

С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%. Средняя пенсия вырастет с 5789 грн до 6345 грн, а общие расходы ПФУ составят 908,2 млрд гривен.

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США прекращает финансирование восстановления энергосистемы Украины: что происходит

Госдепартамент США останавливает инвестиции USAID в восстановление украинской энергосистемы после российских атак. Агентство также сокращает свое присутствие в Украине с 64 до 8 сотрудников.

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Трамп еще не исключает соглашения об ископаемых с Зеленским - Reuters

После напряженной встречи в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул Белый дом. Представитель администрации сообщил, что Трамп все еще готов к соглашению, если украинская сторона организует новую встречу.

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Украина и МВФ договорилась о седьмом пересмотре программы EFF на уровне экспертов

Украина и МВФ договорилась о седьмом пересмотре программы EFF на уровне экспертов

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по седьмому пересмотру программы EFF. Общая сумма поддержки составляет 15,5 млрд долларов, из которых уже поступило 9,8 млрд.

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Не случайность: Руслан Кравченко сообщил, что налоговая второй месяц перевыполняет план поступлений

ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. В общий фонд госбюджета в феврале поступило 78,8 млрд грн от налоговых платежей.

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Это большое обязательство со стороны США: Трамп о соглашении с Украиной

Это большое обязательство со стороны США: Трамп о соглашении с Украиной

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых. Президент США назвал соглашение «справедливым» и подчеркнул важность обязательств США.

Экономика • 28 февраля, 16:54 • 34435 просмотра
В феврале в общий фонд госбюджета поступило 125,8 млрд грн - Минфин

В феврале в общий фонд госбюджета поступило 125,8 млрд грн - Минфин

В феврале 2025 года общий фонд госбюджета получил 125,8 млрд грн налогов и сборов. Наибольшие поступления обеспечили НДФЛ с военным сбором (25,8 млрд) и НДС (19,8 млрд).

Экономика • 28 февраля, 16:47 • 23465 просмотра
Цены на тепличные огурцы в Украине начали падать

Цены на тепличные огурцы в Украине начали падать

Стоимость тепличных огурцов в Украине снизилась на 11% до 80-120 грн/кг из-за увеличения предложения. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на фоне растущего предложения и низкого спроса.

Экономика • 28 февраля, 16:29 • 33627 просмотра
В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?

В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?

В Киеве выявлено незаконное игорное заведение, работавшее под видом спортивного покера без лицензии. Во время проверки выявлена нелегальная продажа алкоголя и проведение азартных игр без кассовых аппаратов.

Экономика • 28 февраля, 15:49 • 32404 просмотра
В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения

В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.

Экономика • 28 февраля, 15:36 • 32690 просмотра
Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен

Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен

28 февраля - последний день подачи заявок на «Зимнюю еПоддержку», уже 14,4 млн украинцев подали заявки на выплату. Средства можно будет использовать до конца года, а другие социальные программы продолжат действовать.

Общество • 28 февраля, 14:59 • 31316 просмотра
Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства

Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства

Дания предоставит 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Средства направят на восстановление школ, модернизацию энергетики, закупку троллейбусов и разминирование территории.

Общество • 28 февраля, 14:53 • 26557 просмотра
На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет

На восстановление системы здравоохранения в Украине нужно 19 млрд долларов - отчет

Система здравоохранения Украины требует 19,4 млрд долларов на восстановление в течение 10 лет. Наибольший ущерб понесли медицинские учреждения в Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областях.

Общество • 28 февраля, 13:31 • 22145 просмотра
Украина приближается к соглашению с МВФ для получения очередного транша - Bloomberg

Украина приближается к соглашению с МВФ для получения очередного транша - Bloomberg

Украина планирует достичь договоренности с МВФ по очередному пересмотру программы на $15,5 млрд уже на этой неделе. После принятия антикоррупционного законодательства нет существенных препятствий для согласования соглашения.

Экономика • 28 февраля, 13:14 • 20758 просмотра
Пенсии вырастут для почти 10 млн пенсионеров: Шмыгаль рассказал об изменениях с 1 марта

Пенсии вырастут для почти 10 млн пенсионеров: Шмыгаль рассказал об изменениях с 1 марта

Пенсии вырастут на 11,5% для 10 млн пенсионеров, а цены на 200 популярных лекарств снизятся до 50%. Автоматически продолжатся выплаты для 1,2 млн ВПЛ и урегулируются вопросы субсидий.

Общество • 28 февраля, 13:00 • 32490 просмотра
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Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт

Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт

Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт.

Экономика • 28 февраля, 11:57 • 178385 просмотра
С 1 марта - новые чеки: Минфин объяснил, что ждет бизнес и потребителей

С 1 марта - новые чеки: Минфин объяснил, что ждет бизнес и потребителей

Минфин отсрочил введение новых требований к расчетным документам до 1 марта 2025 года. Изменения связаны с запуском Электронной системы оборота алкоголя и табака, а нарушителей будут ждать штрафы.

Экономика • 28 февраля, 11:07 • 27023 просмотра
ObmenAT24, WhiteBIT и Binance – издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" назвало лидеров криптовалютного рынка

ObmenAT24, WhiteBIT и Binance – издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" назвало лидеров криптовалютного рынка

ObmenAT24, WhiteBIT и Binance получили признание за формирование экосистемы цифровых активов и инновационные финансовые решения.

Экономика • 28 февраля, 10:41 • 25638 просмотра
Цены на нефть упали: в чем проблема

Цены на нефть упали: в чем проблема

Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.

Экономика • 28 февраля, 10:17 • 110054 просмотра
Эксклюзив
"Удобная правовая реальность для ФГВФЛ": правозащитник о законопроекте Гетманцева

"Удобная правовая реальность для ФГВФЛ": правозащитник о законопроекте Гетманцева

Правозащитники критикуют законопроект №13007 о деятельности Фонда гарантирования вкладов. Эксперты считают, что документ создает искусственные препятствия для защиты прав в суде и противоречит Конституции.

Экономика • 28 февраля, 09:54 • 167450 просмотра