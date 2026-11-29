Саудовская Аравия демонстрирует признаки восстановления экспорта нефти через Персидский залив после самой слабой недели почти за 3 месяца, несмотря на рост числа атак на танкеры в регионе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.

Детали

На снимках основных экспортных терминалов Саудовской Аравии в Рас-Тануре зафиксировали 3 нефтяных танкера, которые, вероятно, загружали сырую нефть.

До этого спутники Европейского Союза Sentinel 1 и Sentinel 2 в течение 5 дней зафиксировали лишь 2 крупных нефтяных танкера, каждый из которых способен перевозить около 2 млн баррелей сырья.

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Это самый низкий показатель с начала сентября. Для сравнения, за аналогичный период до 22 ноября на экспортных объектах королевства заметили как минимум 8 различных судов.

Угроза для нефтяных поставок через Ормузский пролив

Замедление экспорта произошло на фоне учащения нападений на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с открытым морем, а также атак на другие объекты в Саудовской Аравии.

В то же время Bloomberg отмечает, что из-за отсутствия спутниковых снимков за среду и четверг отдельные суда могли остаться незамеченными.

Нефтяная компания Saudi Aramco и Министерство энергетики Саудовской Аравии не ответили на запросы журналистов о ситуации с экспортом.

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