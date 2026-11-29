Страны ОПЕК+ достигли предварительной договорённости о сохранении квот на добычу нефти в первом квартале 2027 года, несмотря на падение цен и обострение внутренних противоречий в альянсе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух делегатов, пишет УНН.

Детали

Саудовская Аравия и её партнёры должны утвердить соответствующее решение во время онлайн-заседаний 29 ноября. В то же время договорённость вряд ли существенно повлияет на мировые поставки нефти, поскольку большинство участников альянса уже добывают максимально доступные объёмы сырья.

В ноябре фьючерсы на нефть подешевели почти на 20% на фоне восстановления предложения и нестабильного спроса. В 2027 году на мировом рынке может вновь возникнуть избыток нефти, что грозит дальнейшим падением цен и сокращением доходов стран-экспортёров.

В ОПЕК+ обостряются внутренние противоречия

Дополнительным испытанием для альянса стал аудит производственных мощностей стран-участниц, на основе которого должны определить квоты на 2027 год.

Ирак отверг оценку своих возможностей на уровне чуть менее 5 млн баррелей в сутки, настаивая, что способен добывать 5,2 млн баррелей. Ранее Багдад даже угрожал выйти из ОПЕК, если ему не позволят увеличить добычу, однако впоследствии отказался от этой угрозы.

Спор разворачивается на фоне выхода Объединённых Арабских Эмиратов из ОПЕК из-за недовольства ограничениями нефтедобычи.

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