Країни ОПЕК+ досягли попередньої домовленості про збереження квот на видобуток нафти у першому кварталі 2027 року, попри падіння цін та загострення внутрішніх суперечностей в альянсі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох делегатів, пише УНН.

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Саудівська Аравія та її партнери мають затвердити відповідне рішення під час онлайн-засідань 29 листопада. Водночас домовленість навряд чи суттєво вплине на світові постачання нафти, оскільки більшість учасників альянсу вже видобувають максимально доступні обсяги сировини.

За листопад ф'ючерси на нафту подешевшали майже на 20% на тлі відновлення пропозиції та нестабільного попиту. У 2027 році на світовому ринку може знову виникнути надлишок нафти, що загрожує подальшим падінням цін та скороченням доходів країн-експортерів.

В ОПЕК+ загострюються внутрішні суперечності

Додатковим випробуванням для альянсу став аудит виробничих потужностей країн-учасниць, на основі якого мають визначити квоти на 2027 рік.

Ірак відхилив оцінку своїх можливостей на рівні трохи менше ніж 5 млн барелів на добу, наполягаючи, що здатний видобувати 5,2 млн барелів. Раніше Багдад навіть погрожував вийти з ОПЕК, якщо йому не дозволять збільшити видобуток, однак згодом відмовився від цієї погрози.

Суперечка розгортається на тлі виходу Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК через незадоволення обмеженнями нафтовидобутку.

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