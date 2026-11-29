Яким буде тиждень у період із 30 листопада до 6 грудня 2026 року для України та світу, на які події варто звернути увагу та що очікує представників усіх знаків зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Деталі

Друга половина листопада та грудень 2026 року, на мою думку, є одним із найважливіших періодів року в гороскопі України. Процеси, які розпочалися приблизно два тижні тому, можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього нашої держави. І це може бути лише початком масштабних змін - каже Ксенія Базиленко.

За її словами, на порядку денному - формування нових стратегічних партнерств, відновлення попередніх міжнародних зв’язків, перегляд домовленостей, важливі законодавчі ініціативи та відкриття нових економічних і політичних можливостей.

Особливо важливим для України може стати понеділок, 30 листопада. Уже на початку тижня не виключаю знакових міжнародних зустрічей, дипломатичних переговорів, резонансних заяв та оприлюднення важливої інформації щодо майбутнього нашої держави. Сприятливі астрологічні показники вказують на можливість отримання суттєвої матеріальної підтримки з-за кордону протягом тижня. Йдеться про додаткове фінансування, нові пакети допомоги, підтримку оборонного сектору та відновлення інфраструктури. Також не виключаю обнадійливих новин щодо результатів діяльності Сил оборони України та успішного виконання військових завдань - зазначає експертка.

Водночас, на думку астрологині, особливо резонансним може стати і період 3–5 грудня.

Можливі гучні політичні скандали, журналістські розслідування, викриття корупційних схем, оприлюднення компрометуючої інформації та гострі дискусії навколо діяльності представників державної влади. Окремі внутрішньополітичні події можуть набути міжнародного розголосу. Попри всі складнощі, у гороскопі України відкривається своєрідне вікно можливостей для позитивних змін. Багато залежатиме від політичної мудрості керівництва нашої держави, дипломатичної майстерності та вміння відстоювати національні інтереси - пояснює Базиленко.

Світ: багато галасу, гучних обіцянок, але мало реальних дій

Масштабна перебудова світового порядку триває. Юпітер, перебуваючи поблизу Південного місячного вузла, поступово сповільнює свій рух перед переходом у ретроградну фазу. Найближчі два тижні можуть стати періодом своєрідної політичної паузи. На світову політичну арену можуть повертатися колишні лідери, відновлюватимуться дискусії щодо попередніх домовленостей, переглядатимуться стратегії та сфери впливу - каже астрологиня.

За її словами, особливо насиченим буде початок тижня.

Не виключаю гучних скандалів навколо сильних світу цього, сенсаційних викриттів, інформаційних провокацій та суперечливих заяв. Переговорів, обіцянок і політичних декларацій може бути багато, проте, на мою думку, не варто очікувати швидких практичних результатів. Інформаційний галас може значно переважати реальні дії - додала експертка.

Вона також зазначає, що напруженою може стати й друга половина тижня, а особливо 4 грудня.

Напружений аспект Марса до Урана вказує на можливість загострення наявних воєнних конфліктів, суспільних протестів, різких політичних рішень, техногенних аварій та технологічних збоїв. Зростатимуть категоричність, непоступливість і небажання йти на компроміси - підкреслила Ксенія Базиленко.

Природні явища та погодні аномалії

З астрологічного погляду, цього тижня особливо активною може бути повітряна стихія. Не виключаю сильних поривчастих вітрів, штормів, різких змін погодних умов та пов’язаних із ними перебоїв у роботі транспорту.

Особливої уваги заслуговує період 3–5 грудня. Рекомендую уважно стежити за метеорологічними прогнозами у своєму регіоні та не ігнорувати офіційні штормові попередження - наголосила експертка.

Особисте життя: випробування почуттів

За словами астрологині, 4 грудня Венера переходить до знака Скорпіона, а вже 5 грудня з’єднується з Місяцем, тому емоційний фон може стати значно напруженішим.

Можуть загострюватися ревнощі, підозрілість, давні образи, недовіра та бажання контролювати близьких. Почуття ставатимуть глибшими, пристрасті сильнішими, а реакції - гострішими. Особливо важливо наприкінці тижня не піддаватися провокаціям, не ухвалювати доленосних рішень під впливом емоцій та не руйнувати стосунки через хвилинну образу - зазначила експертка.

Водночас, серед найбільш сприятливих днів у тижні, фахівчиня назвала наступні:

30 листопада - важливий, але суперечливий день. Сприятливий для стратегічного планування, серйозних переговорів та ретельно обміркованих рішень;

1 грудня - час перегляду планів, завершення справ та виправлення помилок;

2 грудня - сприятливий день для роботи з документами, навчання, аналітичної та інтелектуальної діяльності;

3 грудня - великий повітряний тригон відкриває можливості для творчості, нових ідей, спілкування та нестандартних рішень. Особливо сприятливими будуть ранкові години;

4–6 грудня - період підвищеної емоційності та конфліктності. Варто уникати необдуманих вчинків, ризикованих фінансових операцій і надмірної категоричності.

Головна рекомендація тижня - не плутати гучні слова з реальними діями, а тимчасові труднощі - з відсутністю перспектив. Зберігайте холодний розум, емоційну рівновагу та здатність бачити можливості навіть у найскладніших обставинах. Для України цей період може стати не лише часом серйозних випробувань, а й початком важливих позитивних перетворень. - резюмувала експертка.

Астропрогноз для всіх знаків зодіаку на період з 30 листопада по 6 грудня 2026 року

Овен

Перед вами відкриваються нові горизонти. Можуть з’явитися цікаві перспективи, пов’язані з навчанням, закордонними поїздками, професійним розвитком або співпрацею з іноземцями. Вдалий час для розроблення довгострокових планів. Водночас робочі обов’язки вимагатимуть значної концентрації. У другій половині тижня можливі непередбачені витрати або зміни робочого графіка. У вихідні будьте уважними до спільних фінансів та емоційних потреб партнера.

Порада тижня: не намагайтеся контролювати все одночасно. Зосередьтеся на тому, що наближає вас до великої мети.

Телець

Тиждень може порушити важливі питання фінансової стабільності, спільного майна, кредитів та матеріальних зобов’язань. Сприятливий період для перегляду бюджету й пошуку додаткових джерел доходу. На початку тижня особливої уваги потребуватимуть сімейні справи. Можливі цікаві події, пов’язані з дітьми. З переходом Венери до Скорпіона активізується сфера партнерських стосунків. Вихідні можуть подарувати романтичні зустрічі, пристрасні зізнання або повернення до давніх невирішених питань.

Порада тижня: не перевіряйте почуття близької людини ревнощами та провокаціями. Відверта розмова буде значно ефективнішою.

Близнюки

У центрі уваги - партнерство, переговори та взаємні домовленості. Можливі цікаві пропозиції щодо співпраці, нові клієнти або перегляд умов чинних контрактів. Особливо сприятливим може стати четвер, 3 грудня. Нові ідеї, творчість, спілкування та несподівані знайомства здатні відкрити перед вами цікаві перспективи. Проте у п’ятницю можливі непередбачені зміни планів, сімейні суперечності або побутові проблеми. Не поспішайте реагувати на подразники.

Порада тижня: залишайте простір для маневру. Не прив’язуйтеся до одного сценарію розвитку подій.

Рак

Настає продуктивний період для вдосконалення професійних навичок, організації робочого процесу та формування корисних звичок. На початку тижня можуть з’явитися цікаві фінансові можливості або нові ідеї щодо заробітку. Середа сприятлива для роботи з документами, важливих розмов та розв’язання організаційних питань. Наприкінці тижня Венера активізує сферу кохання, творчості та задоволень. Можливі романтичні знайомства, приємні події, пов’язані з дітьми, або повернення натхнення.

Порада тижня: не перетворюйте своє життя на нескінченний список обов’язків. Залиште час для того, що приносить вам справжню радість.

Лев

Один із найяскравіших знаків цього тижня! Особливо цікавим може стати понеділок, 30 листопада. Можливі важливі зустрічі, перспективні пропозиції, підвищена увага до вашої особистості та повернення до проєктів, які раніше не вдалося реалізувати. Юпітер у вашому знаку поступово сповільнює свій рух. Настає час переоцінити власні амбіції, досягнення та подальші цілі. У другій половині тижня будьте обережними у фінансових питаннях. Не дозволяйте бажанню справити враження на оточення стати причиною зайвих витрат.

Порада тижня: не доводьте свою значущість словами. Ваші результати скажуть про вас набагато більше.

Діва

Марс у вашому знаку надає величезний запас енергії, рішучості та бажання діяти. Початок тижня може бути надзвичайно продуктивним. Ви здатні впоратися із завданнями, які тривалий час відкладали. Проте у другій половині тижня напруження може сягнути межі. Особливо 4 грудня можливі суперечності з керівництвом, несподівані професійні зміни або ситуації, що вимагатимуть швидкої реакції. Не перевантажуйте себе фізично, уникайте поспіху за кермом та імпульсивних рішень.

Порада тижня: не витрачайте колосальний запас енергії на боротьбу з усіма навколо. Спрямуйте його на власний розвиток і конкретні результати.

Терези

Тиждень сприятиме активному спілкуванню, навчанню, коротким поїздкам та встановленню корисних контактів. Можуть з’явитися цікаві ідеї щодо професійного розвитку або просування власних проєктів. Особливо перспективною може стати перша половина четверга, 3 грудня. Використайте цей час для творчості, презентацій, переговорів та самореалізації. З переходом Венери до Скорпіона актуальними стануть питання заробітку, матеріальних цінностей та фінансової незалежності.

Порада тижня: навчіться гідно оцінювати свою працю. Не погоджуйтеся на невигідні умови лише заради збереження хороших стосунків.

Скорпіон

Головною темою тижня можуть стати фінанси, матеріальна стабільність та переоцінка власних можливостей. Сприятливий період для пошуку нових джерел доходу й перегляду вартості своїх послуг. На початку тижня можливі цікаві професійні новини, важливі зустрічі або активізація кар’єрних питань. 4 грудня Венера переходить у ваш знак, посилюючи особистий магнетизм, чуттєвість і привабливість. Водночас її з’єднання з Місяцем може зробити вихідні надзвичайно емоційними.

Порада тижня: використовуйте свою привабливість для створення гармонії, а не для маніпулювання почуттями інших людей.

Стрілець

Сонце у вашому знаку сприяє самореалізації, підвищенню активності та бажанню розпочати новий життєвий етап. Ви можете опинитися в центрі уваги, отримати цікаві пропозиції або відчути потребу в масштабних змінах. Марс активізує професійну сферу, посилюючи амбіції та прагнення досягти більшого. Проте наприкінці тижня можливі суперечності між кар’єрними інтересами та особистими стосунками. У вихідні дозвольте собі побути наодинці, відновити сили та розібратися у власних почуттях.

Порада тижня: не давайте обіцянок, які складно виконати. Краще зробити менше, але якісно.

Козоріг

Для вас настає період внутрішньої перебудови, підбиття підсумків та підготовки до нового життєвого циклу. Не варто поспішати з оприлюдненням своїх планів. Зараз багато важливих справ ефективніше вирішувати за лаштунками. Можуть повернутися питання, пов’язані зі спільними фінансами, інвестиціями або давніми матеріальними зобов’язаннями. Наприкінці тижня активізується сфера дружби та колективної діяльності. Можливі приємні зустрічі, відновлення старих знайомств або підтримка однодумців.

Порада тижня: відпочинок - це також частина стратегії успіху. Не вимагайте від себе постійної продуктивності.

Водолій

Тиждень відкриває цікаві перспективи у сфері колективних проєктів, соціальних контактів та реалізації довгострокових задумів. На початку тижня особливої уваги потребуватимуть партнерські стосунки. 3 грудня — ваш зоряний день! Великий повітряний тригон може подарувати натхнення, оригінальні ідеї, цікаві знайомства та нестандартні рішення. У другій половині тижня будьте обережними зі спільними фінансами, кредитами та ризикованими вкладеннями. Перехід Венери до Скорпіона може сприяти підвищенню вашої професійної привабливості та популярності.

Порада тижня: сміливо пропонуйте нові ідеї, але не ризикуйте стабільністю заради короткочасних емоцій.

Риби

У центрі уваги - кар’єра, професійна репутація та досягнення поставлених цілей. Можливі важливі розмови з керівництвом, нові обов’язки або перспективи професійного зростання. На початку тижня варто приділити увагу організації робочого процесу та власному самопочуттю. У другій половині тижня можливі напружені ситуації у партнерських і сімейних стосунках. Не дозволяйте чужим емоціям порушувати вашу внутрішню рівновагу. Вихідні сприятливі для культурного відпочинку, навчання, нових вражень та спілкування з людьми, які надихають вас.

Порада тижня: будьте доброзичливими, але не забувайте про власні кордони. Дипломатичність не означає відмову від своїх інтересів.

Нехай цей тиждень принесе кожному з вас мудрість у рішеннях, гармонію в душі та нові можливості для здійснення мрій - підсумувала експертка.

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