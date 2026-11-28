У Німеччині двійника Гітлера засудили за уславлення нацизму
Київ • УНН
Суд у Мюнстері призначив Стефану Війкампу вісім місяців умовно та штраф 1000 євро за прославляння Гітлера. Раніше він очолював неонацистську партію.
Вирок 58-річному громадянину Нідерландів Стефану Війкампу, відомому як "голландський Гітлер", ухвалив суд у німецькому Мюнстері, передає УНН із посиланням на Bild.
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Двійник засновника Третього рейху отримав вісім місяців умовно за розпалювання ненависті - приводом стали публічні висловлювання, в яких він вихваляв Гітлера та нацистський режим. Крім того, чоловік має сплатити штраф у розмірі 1000 євро та покрити судові витрати.
Висловлювання пролунали 19 липня 2025 року під час демонстрації правих екстремістів у Мюнстері. В інтерв'ю на YouTube Війкамп заявив: "Моя любов до Німеччини - це Адольф Гітлер". Він також назвав нацистського лідера "геніальним" та "неперевершеним дивом світу".
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Спочатку суд призначив йому виплату 3000 євро. Війкамп оскаржив це рішення, тож справу розглянули повторно — цього разу за його особистою участю. Прокурор заявив, що чоловік публічно прославляв Гітлера і цим порушив громадський порядок. Суддя погодилася зі звинуваченням та наголосила, що свобода слова має кордони. Однак після повторного розгляду суд знизив суму до 1000 євро з огляду на фінансове становище обвинуваченого.
Війкамп давно бере участь у заходах німецьких та нідерландських ультраправих. У 2017 році він увійшов до федерального керівництва неонацистської партії "Праві" (Die Rechte), яка згодом була розпущена.