Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських розробників та виробників дронів і роботизованих систем, а також проти постачальників для підсанкційних підприємств російського ВПК, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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Як повідомили в Офісі Президента, у пакеті щодо тих, хто надає матеріально-технічне забезпечення для російського ВПК, 44 росіяни та 31 російська компанія, які залучені до виробництва та постачання продукції, високоточного промислового обладнання, інструментів, компонентів та сировини військовим підприємствам росії, займаються розвитком безпілотних авіаційних систем та робототехнічних комплексів держави-агресора, підготовкою операторів бойових дронів. Усе це росія використовує для ударів по людях, українських містах і громадах, критичній інфраструктурі та застосовує на фронті проти українських воїнів.

Серед них: "Сапсан" – підприємство, яке виробляє та постачає дрони окупантам для ведення війни проти України, а також співпрацює з науково-виробничим центром, що розробляє та виробляє "шахеди" й компоненти до "іскандерів", якими росія завдає ударів по Україні; "Мавітєх" – компанія, яка імпортує різні компоненти до росії з Китаю в обхід санкцій; завод "Сигнал" – компанія, яка розробляє та виробляє дрони для збору розвідувальних даних.

Частково ці компанії вже перебувають під санкціями ЄС, США та Швейцарії. Україна працюватиме з партнерами для повної синхронізації санкцій проти цих російських компаній, їхніх засновників та директорів у міжнародних юрисдикціях.

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До іншого пакету увійшло 37 росіян та 36 російських компаній, які виробляють і постачають продукцію військовим підприємствам та займаються розвитком безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів.

Серед них: "Агрегат" – підприємство, яке виробляє вертольоти, літаки та компоненти до них, зокрема Су-34; "Россі" – виробник та постачальник безпілотних авіаційних систем, який виготовляє до 150 таких систем на місяць, а також проводить підготовку операторів; "Новий рубіж" – ключовий розробник та виробник наземних роботизованих платформ, які росія використовує проти українських воїнів та для транспортування боєприпасів; військова частина 15644, яка управляє полігоном "Капустин Яр", з якого росія запускає свої "орєшніки".