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У суботу в Албанії спалахнуло насильство під час студентського протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Ця акція стала продовженням антиурядових виступів, що тривають уже кілька місяців, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У День незалежності демонстранти зібралися в столиці країни, Тирані, і почали закидати поліцейських спецпризначенців камінням та "коктейлями Молотова". Правоохоронці відповіли застосуванням водометів, сльозогінного газу та гумових куль.

Протести, спричинені обуренням через корупцію в урядових колах, брак робочих місць і низьку якість освіти, охопили Тирану ще в середині жовтня, а згодом поширилися й на інші міста. Нерідко вони переростали в насильство: учасники акцій підпалювали урядові будівлі та банки, розбивали вітрини магазинів, а також виламували бруківку, щоб кидати її в поліцейських.

За словами журналіста агентства Reuters, у суботу протестувальники — дехто з них був у масках — закидали камінням урядову будівлю та намагалися прорватися до офісу Рами, проте поліція відтіснила їх.

"Досить це терпіти: корупцію, бідність, масову еміграцію", — заявила 45-річна інженерка Ералда Базе, яка приєдналася до суботнього мітингу.

Інші учасники вимагали кращих умов життя та якіснішої охорони здоров’я.

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Уряд Рами заперечує наявність корупції та закликає до діалогу щодо вимог протестувальників. Крім того, влада запровадила низку заходів — зокрема, знизила ціни на пальне та збільшила фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям — у спробі вгамувати хвилю протестів.

Ці заворушення, що стали продовженням літніх — переважно мирних — протестів проти будівництва елітного комплексу на узбережжі (проєкт підтримує Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа), становлять найсерйозніший виклик для Еді Рами. Він очолює уряд з 2013 року, а минулого року здобув перемогу на виборах, забезпечивши собі четвертий термін на посаді.

На одному з плакатів під час суботньої акції було написано: "Албанія не продається".

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Своєю чергою, Рама стверджує, що будівництво є законним, а природне середовище буде збережено.

Протягом останніх років імідж Албанії серйозно постраждав через корупційні скандали. На думку аналітиків, країна перетворилася на осередок для злочинних угруповань, які використовують її для відмивання коштів, отриманих від торгівлі наркотиками та зброєю.

Утім, сам Рама заявляє, що його уряд бореться з корупцією як ніколи рішуче. Албанія очолює групу балканських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, і має на меті вступити до нього до 2030 року.