Американські археологи виявили в штаті Техас стародавнє місце масового полювання на бізонів, яким люди користувалися протягом приблизно 3000 років. Знахідка ставить під сумнів попередні уявлення науковців про поширення мисливських технологій серед корінних народів Північної Америки, повідомляє Університет Райса, пише УНН.

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Археологічну пам'ятку, яка отримала назву "Нічний яструб", виявили на території державного парку "Каньйони Капрок". Це лише друге подібне місце, знайдене на території Техасу.

Раніше дослідники вважали, що практика масового полювання на бізонів із використанням природних урвищ була поширена переважно у північній частині Великих рівнин.

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За словами дослідника Університету Райса Августа Кости, такі полювання вимагали високого рівня організації, координації та розподілу обов'язків між великою кількістю людей.

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Науковці припускають, що подібні заходи мали не лише господарське, а й соціальне значення. Вони могли сприяти обміну ресурсами, культурними традиціями та проведенню спільних церемоній і святкувань.

Радіовуглецевий аналіз знайдених кісток бізонів засвідчив, що на цьому місці відбулося щонайменше 7 окремих масових полювань протягом приблизно 3000 років.

Археологи вже визначили інші потенційні місця стародавнього полювання в цьому регіоні, які планують дослідити надалі.

Результати наукової роботи опублікували у спеціалізованому журналі American Antiquity.

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