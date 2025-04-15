Мохаммед бін Салман

Трамп хоче укласти мирну угоду по Сектору Газа ще до інавгурації

Сенатор Грем після візиту до Ізраїлю повідомив про наміри Трампа досягти угоди щодо звільнення заручників у Секторі Газа до 2025 року. Він також обговорив можливості нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.