Мохаммед бін Салман

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22710 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132767 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129926 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131116 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194450 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77123 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Трамп відвідає Саудівську Аравію з першим закордонним візитом - Білий дім

Прес-секретар Білого дому повідомила, що Дональд Трамп здійснить свою першу закордонну поїздку до Саудівської Аравії. Подробиці візиту будуть оголошені пізніше.

Новини Світу • 1 квітня, 17:41 • 18817 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

США та Україна домовились про заходи для безпечного судноплавства, обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Переговори відбулись в Ер-Ріяді за посередництва Саудівської Аравії.

Війна • 25 березня, 15:09 • 258162 перегляди

Наслідний принц Саудівської Аравії телефоном нагадав путіну про війну в Україні

Путін провів розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії, відзначивши посередницькі зусилля країни. У кремлі не уточнили, яка зі сторін була ініціатором телефонної розмови.

Війна • 13 березня, 22:49 • 96357 перегляди

Зеленський провів зустріч із принцом Саудівської Аравії у Джидді: про що говорили

Президент України провів зустріч з принцом Мухаммадом бін Салманом у Джидді, де обговорили кроки для завершення війни. Сторони також домовились про економічну співпрацю та інвестиції Саудівської Аравії в Україну.

Політика • 10 березня, 23:44 • 15009 перегляди

Американці та росіяни не хотіли участі України в переговорах в Ер-Ріяді - Bloomberg

Мухаммед ібн Салман планував залучити Україну до переговорів у Саудівській Аравії, але США та росія відмовились. Зеленський скасував візит до королівства та заявив, що не отримував запрошення на зустріч.

Політика • 18 лютого, 15:23 • 30818 перегляди

Президент Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії

Президент України відмовився від завтрашнього візиту до Саудівської Аравії через незаплановану російсько-американську зустріч. Візит перенесено на 10 березня.

Політика • 18 лютого, 14:53 • 25490 перегляди

Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в переговорах з рф в Ер-Ріяді, але візит до Саудівської Аравії буде

Президент України не братиме участі в американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді, оскільки Україну не повідомили про них. Зеленський здійснить окремий візит до Саудівської Аравії та ОАЕ.

Політика • 17 лютого, 12:15 • 25382 перегляди

Рубіо прибуває до Саудівської Аравії для переговорів з рф про припинення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для переговорів з російськими представниками про завершення війни в Україні. Зустріч відбудеться за ініціативою Трампа після його розмов із путіним та Зеленським.

Війна • 17 лютого, 07:24 • 39912 перегляди

Трамп планує завершити війну рф в Україні до Великодня, але чиновники ЄС очікують інших термінів врегулювання - Bloomberg

Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам про плани завершити війну до Великодня. Експерти вважають цей план амбітним, але нереалістичним, очікуючи врегулювання протягом 2025 року.

Політика • 16 лютого, 19:08 • 42956 перегляди

Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа і путіна

Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі Трампа і путіна на своїй території. ОАЕ також запропонували організувати переговори щодо припинення війни в Україні з можливим самітом путіна і Зеленського.

Політика • 14 лютого, 13:56 • 34131 перегляди

Трамп і путін можуть зустрітися в Саудівській Аравії чи ОАЕ - Reuters

росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для саміту між Трампом і путіним. Обидві країни не є членами Міжнародного кримінального суду.

Війна • 3 лютого, 11:55 • 40304 перегляди

Саудівська Аравія планує інвестувати $600 млрд в економіку США

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про плани інвестувати $600 млрд у США протягом 4 років. Про це він повідомив у телефонній розмові з президентом Трампом.

Новини Світу • 23 січня, 07:39 • 29044 перегляди

Трамп хоче укласти мирну угоду по Сектору Газа ще до інавгурації

Сенатор Грем після візиту до Ізраїлю повідомив про наміри Трампа досягти угоди щодо звільнення заручників у Секторі Газа до 2025 року. Він також обговорив можливості нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.

Новини Світу • 30 листопада, 02:42 • 19295 перегляди

Саудівська Аравія відмовилася від угоди зі США заради примирення з Ізраїлем - Reuters

Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.

Новини Світу • 30 листопада, 00:14 • 18897 перегляди

Саудівській принц пропустить саміт G20: на це могли вплинути відсутність путіна та завершення терміну Байдена - Bloomberg

Мухаммед ібн Салман не відвідає саміт G20 в Ріо-де-Жанейро через хронічне захворювання вушного каналу. На рішення також могла вплинути відсутність путіна та завершення президентства Байдена.

Новини Світу • 16 листопада, 12:58 • 22303 перегляди

В ООН Саудівська Аравія оголосила про міжнародний альянс для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав

Саудівська Аравія оголосила про формування міжнародного альянсу для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Альянс включає арабські, мусульманські та європейські країни, перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.

Новини Світу • 27 вересня, 13:32 • 13774 перегляди

путін зідзвонився зі принцом Саудівської Аравії: говорили про співробітництво в торговельних та енергетичній сферах

путін провів телефонну розмову з принцом Саудівської Аравії. Сторони обговорили співробітництво в політичній, торговельно-економічній та енергетичній сферах, наголосивши на важливості координації в рамках ОПЕК+.

Новини Світу • 18 липня, 08:23 • 17602 перегляди