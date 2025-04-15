Мохаммед бін Салман

Прес-секретар Білого дому повідомила, що Дональд Трамп здійснить свою першу закордонну поїздку до Саудівської Аравії. Подробиці візиту будуть оголошені пізніше.
США та Україна домовились про заходи для безпечного судноплавства, обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Переговори відбулись в Ер-Ріяді за посередництва Саудівської Аравії.
Путін провів розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії, відзначивши посередницькі зусилля країни. У кремлі не уточнили, яка зі сторін була ініціатором телефонної розмови.
Президент України провів зустріч з принцом Мухаммадом бін Салманом у Джидді, де обговорили кроки для завершення війни. Сторони також домовились про економічну співпрацю та інвестиції Саудівської Аравії в Україну.
Мухаммед ібн Салман планував залучити Україну до переговорів у Саудівській Аравії, але США та росія відмовились. Зеленський скасував візит до королівства та заявив, що не отримував запрошення на зустріч.
Президент України відмовився від завтрашнього візиту до Саудівської Аравії через незаплановану російсько-американську зустріч. Візит перенесено на 10 березня.
Президент України не братиме участі в американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді, оскільки Україну не повідомили про них. Зеленський здійснить окремий візит до Саудівської Аравії та ОАЕ.
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для переговорів з російськими представниками про завершення війни в Україні. Зустріч відбудеться за ініціативою Трампа після його розмов із путіним та Зеленським.
Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам про плани завершити війну до Великодня. Експерти вважають цей план амбітним, але нереалістичним, очікуючи врегулювання протягом 2025 року.
Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі Трампа і путіна на своїй території. ОАЕ також запропонували організувати переговори щодо припинення війни в Україні з можливим самітом путіна і Зеленського.
росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для саміту між Трампом і путіним. Обидві країни не є членами Міжнародного кримінального суду.
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про плани інвестувати $600 млрд у США протягом 4 років. Про це він повідомив у телефонній розмові з президентом Трампом.
Сенатор Грем після візиту до Ізраїлю повідомив про наміри Трампа досягти угоди щодо звільнення заручників у Секторі Газа до 2025 року. Він також обговорив можливості нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.
Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.
Мухаммед ібн Салман не відвідає саміт G20 в Ріо-де-Жанейро через хронічне захворювання вушного каналу. На рішення також могла вплинути відсутність путіна та завершення президентства Байдена.
Саудівська Аравія оголосила про формування міжнародного альянсу для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Альянс включає арабські, мусульманські та європейські країни, перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.
путін провів телефонну розмову з принцом Саудівської Аравії. Сторони обговорили співробітництво в політичній, торговельно-економічній та енергетичній сферах, наголосивши на важливості координації в рамках ОПЕК+.