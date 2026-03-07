Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії протидію іранським загрозам і співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, загрози з боку Ірану та координацію зусиль для захисту від атак дронів. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Говорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму