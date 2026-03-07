Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії протидію іранським загрозам і співпрацю у сфері безпеки
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив із Мухаммадом бін Салманом захист від іранських дронів. Україна готова ділитися досвідом боротьби з атаками шахедів.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, загрози з боку Ірану та координацію зусиль для захисту від атак дронів. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Говорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму
Українці вже роками протидіють атакам дронів типу "шахед", і, за словами президента, такого досвіду наразі не має жодна інша країна світу. Україна готова ділитися цими напрацюваннями та розраховує на необхідну підтримку для свого народу. Він наголосив, що захист життя має бути спільним пріоритетом, а координація дій важлива як для безпеки Європи, так і Близького Сходу.
Говорили також і про поглиблення нашої двосторонньої співпраці, про проєкти, які можемо реалізувати разом. Будемо працювати над подальшим розвитком
російський та іранський режими існують завдяки одне одному, захист має бути скоординованим в Україні та на Близькому Сході - Зеленський07.03.26, 20:52 • 3042 перегляди