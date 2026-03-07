Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії протидію іранським загрозам і співпрацю у сфері безпеки

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 16207 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 37312 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 25746 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 27745 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 46608 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 56009 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 63281 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44741 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 85903 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30476 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2м/с
69%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 18632 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково7 березня, 12:54 • 12904 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 16113 перегляди
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень7 березня, 15:20 • 7632 перегляди
Їм дуже важко домовитися - Трамп про переговори між Україною та росією16:46 • 5676 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 49672 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 56667 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 85903 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 53706 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 61337 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Мухаммед ібн Салман
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 16134 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 18679 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 21228 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 22850 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 23016 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Шахед-136
Золото
MIM-104 Patriot

Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії протидію іранським загрозам і співпрацю у сфері безпеки

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Президент Зеленський обговорив із Мухаммадом бін Салманом захист від іранських дронів. Україна готова ділитися досвідом боротьби з атаками шахедів.

Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії протидію іранським загрозам і співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, загрози з боку Ірану та координацію зусиль для захисту від атак дронів. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Говорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму

- йдеться у повідомленні.

Українці вже роками протидіють атакам дронів типу "шахед", і, за словами президента, такого досвіду наразі не має жодна інша країна світу. Україна готова ділитися цими напрацюваннями та розраховує на необхідну підтримку для свого народу. Він наголосив, що захист життя має бути спільним пріоритетом, а координація дій важлива як для безпеки Європи, так і Близького Сходу.

Говорили також і про поглиблення нашої двосторонньої співпраці, про проєкти, які можемо реалізувати разом. Будемо працювати над подальшим розвитком

- додав Президент.

російський та іранський режими існують завдяки одне одному, захист має бути скоординованим в Україні та на Близькому Сході - Зеленський07.03.26, 20:52 • 3042 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Мухаммед ібн Салман
Шахед-136
Саудівська Аравія
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Іран