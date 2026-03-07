Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии противодействие иранским угрозам и сотрудничество в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, во время которого стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, угрозы со стороны Ирана и координацию усилий для защиты от атак дронов. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива – существующие вызовы и противодействие угрозам со стороны иранского режима - говорится в сообщении.

Украинцы уже годами противодействуют атакам дронов типа "шахед", и, по словам президента, такого опыта сейчас нет ни у одной другой страны мира. Украина готова делиться этими наработками и рассчитывает на необходимую поддержку для своего народа. Он подчеркнул, что защита жизни должна быть общим приоритетом, а координация действий важна как для безопасности Европы, так и Ближнего Востока.

Говорили также и об углублении нашего двустороннего сотрудничества, о проектах, которые можем реализовать вместе. Будем работать над дальнейшим развитием - добавил Президент.

российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу, защита должна быть скоординированной в Украине и на Ближнем Востоке - Зеленский