Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 16201 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 37293 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 25735 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 27735 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 46601 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56009 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63281 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44741 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 85899 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30476 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии противодействие иранским угрозам и сотрудничество в сфере безопасности

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Президент Зеленский обсудил с Мухаммадом бин Салманом защиту от иранских дронов. Украина готова делиться опытом борьбы с атаками шахедов.

Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии противодействие иранским угрозам и сотрудничество в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, во время которого стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, угрозы со стороны Ирана и координацию усилий для защиты от атак дронов. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива – существующие вызовы и противодействие угрозам со стороны иранского режима

- говорится в сообщении.

Украинцы уже годами противодействуют атакам дронов типа "шахед", и, по словам президента, такого опыта сейчас нет ни у одной другой страны мира. Украина готова делиться этими наработками и рассчитывает на необходимую поддержку для своего народа. Он подчеркнул, что защита жизни должна быть общим приоритетом, а координация действий важна как для безопасности Европы, так и Ближнего Востока.

Говорили также и об углублении нашего двустороннего сотрудничества, о проектах, которые можем реализовать вместе. Будем работать над дальнейшим развитием

- добавил Президент.

российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу, защита должна быть скоординированной в Украине и на Ближнем Востоке - Зеленский07.03.26, 20:52 • 3038 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Мохаммед бин Салман
Шахед-136
Саудовская Аравия
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Иран