Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии противодействие иранским угрозам и сотрудничество в сфере безопасности
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с Мухаммадом бин Салманом защиту от иранских дронов. Украина готова делиться опытом борьбы с атаками шахедов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, во время которого стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, угрозы со стороны Ирана и координацию усилий для защиты от атак дронов. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Говорил с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива – существующие вызовы и противодействие угрозам со стороны иранского режима
Украинцы уже годами противодействуют атакам дронов типа "шахед", и, по словам президента, такого опыта сейчас нет ни у одной другой страны мира. Украина готова делиться этими наработками и рассчитывает на необходимую поддержку для своего народа. Он подчеркнул, что защита жизни должна быть общим приоритетом, а координация действий важна как для безопасности Европы, так и Ближнего Востока.
Говорили также и об углублении нашего двустороннего сотрудничества, о проектах, которые можем реализовать вместе. Будем работать над дальнейшим развитием
