Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера

Вместе с весной приходят не только солнце и тепло, но и мысли о том, сможем ли мы втиснуться в легкую одежду, которую покупали в прошлом году. Подробнее о том, как можно дома улучшить физическую форму тела и убрать живот, рассказала журналистке УНН тренер и нутрициолог Натали Ленькова.

Детали

Уменьшить живот благодаря только упражнениям на пресс невозможно, объясняет эксперт. Такие тренировки помогают укрепить мышцы, но не сжигают жир локально. Именно поэтому важно работать со всем телом и сочетать физическую активность с правильным рационом.

Убрать живот только упражнениями на пресс невозможно. Да, упражнения на пресс помогают укрепить мышцы живота, улучшить их тонус и даже проработать диастаз. Но локально сжигать жир только в одной зоне тело не умеет. Чтобы уменьшился живот, важно работать комплексно: сочетать тренировки на пресс с упражнениями на все тело, силовыми нагрузками и активностью - отмечает тренер.

Натали Ленькова указывает, что пресс состоит из нескольких групп мышц, поэтому тренировка также должна включать различные типы нагрузок. Это поможет формировать более подтянутый и гармоничный силуэт.

Веганская диета помогает худеть быстрее, чем средиземноморская - исследование

Наиболее эффективно работают базовые упражнения на стабилизацию и контроль корпуса. Например, планка, различные виды скручиваний, а также упражнения на нижнюю часть живота – подъемы ног или их вариации. Важно понимать, что пресс состоит из нескольких групп мышц, поэтому нужно прорабатывать верхнюю, нижнюю и боковую части. Когда тренировка включает различные типы упражнений, мышцы развиваются гармонично, а живот выглядит более подтянутым - объясняет Натали Ленькова.

Еще один важный момент для "точеной" фигуры – это регулярность тренировок, утверждает эксперт.

"Если человек придерживается сбалансированного питания и регулярно тренируется, то 2–3 тренировок в неделю вполне достаточно, чтобы постепенно увидеть результат. Важна не только частота, но и системность. Когда тренировки регулярны, а нагрузка подобрана правильно, мышцы укрепляются. Тело становится более подтянутым, и постепенно уменьшается процент жира", - отмечает эксперт.

Натали Ленькова также подчеркивает, что ключевую роль в уменьшении жировой прослойки играет питание, а без контроля рациона даже интенсивные тренировки могут не дать желаемого результата.

Периодическое голодание не эффективнее обычных диет – исследование

"Питание играет ключевую роль в уменьшении жира. Даже лучшие тренировки не дадут желаемого результата, если человек не обращает внимания на рацион. Чтобы уменьшалась жировая прослойка, важно соблюдать баланс калорий и получать достаточное количество белков, полезных жиров и углеводов. Когда правильное питание сочетается с тренировками, результат приходит значительно быстрее", - говорит Натали Ленькова.

В то же время тренер обращает внимание на типичные ошибки во время тренировок. Часто люди концентрируются только на прессе и забывают о других важных составляющих. Из-за этого результат может быть значительно медленнее.