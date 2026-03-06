$43.810.09
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Европейская комиссия изучает возможность финансовой поддержки для возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит этот вопрос с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"

Европейская комиссия изучает возможность оказания финансовой поддержки для возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил представитель Еврокомиссии во время брифинга, передает УНН.

По его словам, в Брюсселе анализируют различные варианты поддержки возобновления транспортировки нефти, в том числе и возможность финансовой помощи.

Могу подтвердить, что Комиссия рассматривает варианты поддержки возобновления поставок нефти, включая возможную финансовую поддержку

– отметил представитель Еврокомиссии.

В то же время он не уточнил деталей возможных механизмов помощи.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Ожидается, что в ходе переговоров стороны также обсудят ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба".

При этом точная дата этой встречи пока не определена.

Напомним

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия поддерживает Украину и сотрудничает с Хорватией для блокирования поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По его словам, Киев отказывается возобновлять транзит нефти по политическим причинам.

Андрей Тимощенков

