Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз

В марте 2026 года на потребительском рынке вновь активизировалась дискуссия о гречке. После более слабого урожая 2025-го покупатели ожидают дальнейшего роста цен, а производители и переработчики говорят о влиянии затрат и о рисках ажиотажа.

По открытым данным, средняя потребительская цена на гречневую крупу в феврале 2026 года достигла 50,82 грн/кг, тогда как в конце 2025-го она была ниже. В рознице при этом формируется широкий диапазон стоимости: в сетевых супермаркетах Киева цена может колебаться от 48 до 70 гривен за килограмм гречки-ядрицы в зависимости от формата продажи и качества.

Журналисты УНН поговорили с генеральным директором Украинской аграрной конфедерации Павлом Ковалем и заместителем председателя Всеукраинского аграрного совета Денисом Марчуком, чтобы разобраться в основных тенденциях на рынке гречки.

Эксперты связывают напряжение на рынке прежде всего с сокращением предложения после сезона 2025 года. По публикациям профильных медиа, в 2025 году валовой сбор гречки в Украине оценивался на уровне около 70,8 тыс. тонн, что ниже предыдущего года, а посевные площади сократились.

Экономист Денис Марчук акцентирует, что падение производства было обусловлено не системным провалом, а конкретными условиями сезона.

В 2025 году мы вырастили значительно меньше гречки, чем в прошлые сезоны. Но этим фактором влияния были погодные условия, засуха - говорит он.

По мнению эксперта, это непосредственно отразилось на объемах урожая и на переходящих остатках, которые в марте традиционно уменьшаются.

В то же время Марчук не видит оснований говорить о критическом дефиците гречки уже в марте.

Я бы не говорил сегодня о критическом дефиците гречки у аграриев. Она есть, ее запасов достаточно для того, чтобы не создавать ажиотаж и панику среди населения - говорит эксперт.

Ключевой аргумент, который приводит эксперт (кроме запасов этого вида зерновых), в пользу стабилизации ситуации, это ожидания относительно нового сезона.

Следующий урожай, по оценкам, должен быть больше, потому что аграрии увеличивают свои количества посевных площадей - резюмирует заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая

Спрос и демографический фактор, или хватит ли для украинцев гречки

Отдельная составляющая текущего баланса, на которую обратил внимание Марчук, - уменьшение численности населения из-за миграции.

У нас и количество населения уменьшилось вследствие миграции. Поэтому даже меньшего урожая нам достаточно для того, чтобы продержаться до сбора нового урожая - говорит он.

То есть, даже при более слабом предложении риск резкого дефицита частично компенсируется меньшим спросом, но такая компенсация не является полной: затратные факторы в производственной цепи продолжают давить на цену.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль также исходит из того, что при текущей численности населения страна может пройти маркетинговый год без срыва обеспечения.

Для того населения, что есть сегодня в Украине, мы бы могли пройти этот год более-менее без проблем - убежден эксперт.

Он предупреждает о нюансах, которые могут возникнуть с формированием переходных запасов. В этой ситуации рынок может быть чувствительным к поведенческим факторам.

Почему в стране различаются розничные цены на гречку?

Практический вопрос для потребителя не только подорожание крупы, но и почему цены на нее настолько разные.

Павел Коваль объясняет разброс цен структурой предложения.

Есть нефасованная гречка на развес. Это будет одна цена. А есть фасованная крупа. Опять же, в разной фасовке. А еще же есть органическая гречка - говорит он, описывая актуальный ассортимент.

По его словам, ритейл формирует ценовую пирамиду из нескольких сегментов: от базового продукта в рассыпную до премиальных позиций, где стоимость подтягивается упаковкой, сортировкой, дополнительными требованиями к качеству и маркетингом.

Отдельно эксперт акцентирует на информационном влиянии медиа и соцсетей, когда речь идет об ассортименте гречки, ее запасах и политике ценообразования.

Это расшатывание информационной цены. Не нужно искусственно раскручивать эту ситуацию - подчеркивает Коваль.

Затраты переработки и энергетика: как они добавляют крупе в цене

В 2026 году к классическим факторам ценообразования (логистика, зарплаты, кредитные ресурсы) добавляется фактор энергетической нестабильности.

Павел Коваль напоминает, что гречка перед попаданием на полку проходит несколько этапов доработки: пропаривание, дожаривание, очистка, фасовка. По его оценке, в периоды перебоев с электроэнергией себестоимость переработки возрастает, ведь один киловатт электроэнергии, произведенный из дизельных генераторов, он в 2,5 - 3 раза дороже, чем электроэнергия из сети.

В то же время эксперт не ожидает, что именно гречка должна демонстрировать скачкообразные темпы подорожания только из-за энергозатратной технологии.

Гречка не выделяется тем, что темпы роста цены должны быть скачкообразными - убеждает Коваль.

Его базовый сценарий, если не будет ажиотажа, - это постепенный рост в пределах общей продовольственной инфляции, а не резкие повышения на фоне слухов.

Отдельная проблема, которую поднимает Коваль, это неравномерность распределения маржи между участниками цепи поставок.

Иногда тот, кто меньше всего добавленной стоимости добавляет, получает наибольшую маржу - разъясняет аграрный эксперт.

Это объясняет, почему даже при относительно стабильной закупочной цене на зерно конечная полочная цена может двигаться активнее.

От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов

Что происходило на складах зерновых зимой и как это влияет на спрос и цену?

Еще один аргумент против панического дефицита Павел Коваль подкрепляет наблюдением относительно поведения рынка в начале сезона продаж.

В декабре не продавали гречку. На складах лежало зерно, которое никому не было нужно. Спрос со стороны переработчиков и торговых сетей по ценам, которые ожидали аграрии, был слабым, и только после Рождества какое-то движение началось - рассказывает эксперт.

Именно поэтому рынок гречки в Украине может быть неравномерным по ликвидности: в определенные периоды спрос не поддерживает желаемые цены производителя, а в другие периоды ожидания и медийный фон способны быстро повысить активность закупок.

Будет ли Украина импортировать гречку и какие страны смогут ее продать?

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации подчеркивает: импорт гречки - страховая опция для Украины. И обусловлено это тем, что сейчас довольно немногие страны занимаются массовым выращиванием этого вида зерновых с экспортной ориентацией.

Сейчас самый активный игрок на внешних рынках в области продажи гречки - россия. Однако Павел Коваль оценивает прямые закупки в рф как маловероятные по политическим причинам, но признает риск захода товара через третьи страны.

Теоретически, да, импортная гречка может прийти на украинский рынок, если цена сделает резкий скачок. Это вероятность того, что транзитом пришла российская гречка - говорит эксперт.

Механика такого сценария, по его словам, такова: логистика и перефасовка в третьей стране должны быть окуплены, и это проявится в конечной цене для потребителя.

Он также добавляет, что в 2025 году Украина, по его словам, импортировала очень небольшие объемы гречки, и среди крупнейших поставщиков называет Перу, Индию и Венгрию. Масштаб этих поставок, по оценке Коваля, был несоизмерим с внутренним потреблением, поэтому даже при наличии импорта ключевым для украинской экономики будет оставаться внутренний баланс и поведенческие факторы.

Сценарии на весну и лето 2026 года: плавный рост или временные скачки цен?

В марте 2026 года на рынке сосуществуют два ценовых прогноза.

Первый - фундаментальный. Более низкий урожай 2025 года и меньшие остатки, затраты переработки и энергетические затраты, общее подорожание продуктовой корзины обусловят подорожание гречки до августа 2026 года еще на 10 - 25% от текущего уровня.

Второй - так называемый "поведенческий". Если информационный фон спровоцирует ажиотаж среди населения и украинцы начнут активно скупать гречку на базарах и в маркетах уже в ближайшее время, рынок способен краткосрочно создать дефицит в рознице даже при наличии зерна в системе.

Если раскрутим ажиотажный спрос и создадим ситуативный дефицит в течение марта до апреля, тогда будем ожидать импортную гречку - резюмирует Павел Коваль.

Денис Марчук, со своей стороны, тоже призывает украинцев не подпитывать ажиотаж.

Не нужно бежать покупать значительно больше того, что вы потребляете - убеждает эксперт.

Текущая картина, по оценкам собеседников УНН, не похожа на внезапное исчезновение продукта с полок магазинов, но она создает определенные условия для подорожания.

Если потребительский спрос останется рациональным, а посевы 2026 года действительно увеличатся, рынок имеет шансы пройти сезон без резких краткосрочных повышений. Если же на первый план выйдут ажиотажные ожидания или возрастет доля импортных поставок с дополнительными логистическими затратами, краткосрочные резкие повышения в рознице возможны уже весной.

Здесь Павел Коваль описывает поведение рынка как повторяющийся четырехлетний технологически-экономический цикл.

После дефицита появляется потребность в импорте, далее аграрии увеличивают посевы, а затем возможно перепроизводство и коррекция цен. В 2026 году этот механизм проявляется в том, что сокращение площадей в 2024 - 2025 годах уже повлияло на предложение, а даже быстрое расширение посевов весной 2026-го даст эффект только после поступления нового урожая - объясняет аграрный эксперт.

Учитывая это, решающими факторами, которые способны повлиять на ситуацию с гречкой в Украине, станут:

динамика розничной цены в разных сегментах (рассыпная, фасованная, “органик”) и расширение или сужение диапазона;

закупочная активность переработчиков и торговых сетей;

информационные триггеры, влияющие на потребительское поведение;

сигналы относительно площадей под гречкой в весенней кампании 2026 года, о расширении которых говорят аграрии.

Важным также станет то, увидим ли мы сохранение спроса в пределах привычного потребления, и не возникнут ли перебои с энергоснабжением, которые удорожают переработку. В таком случае рынок, по оценкам экспертов, пройдет сезон без резких скачков, хотя тренд на подорожание останется.

