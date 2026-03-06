$43.720.26
23:07
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Каллас обвинила Иран в попытках втянуть региональные страны в масштабную войну

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Кая Каллас заявила, что Иран стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, атакуя соседние государства. Она отметила, что Тегеран сознательно провоцирует членов НАТО, но военный потенциал Ирана подорван.

Каллас обвинила Иран в попытках втянуть региональные страны в масштабную войну

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что иранский режим целенаправленно стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, атакуя соседние государства без разбора. Во время пресс-конференции в Цюрихе, состоявшейся 5 марта с участием министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, она подчеркнула, что действия Тегерана направлены на создание хаоса и расширение географии боевых действий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Глава европейской дипломатии охарактеризовала нынешнюю стратегию Тегерана как основанную на экспорте насилия за пределы собственных границ.

На вопрос журналистов о возможном прямом вовлечении Североатлантического альянса в конфликт, Каллас отметила, что Иран сознательно провоцирует членов НАТО, проводя непредсказуемые атаки на объекты в регионе. В то же время она напомнила о наличии четких механизмов коллективной безопасности, которые позволяют странам-членам самостоятельно решать вопросы обращения за военной помощью, хотя на данный момент таких запросов не поступало.

Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США06.03.26, 00:16 • 1790 просмотров

Иран является экспортером войны. Сейчас режим пытается втянуть в эту войну как можно больше стран

– заявила Каллас журналистам в Цюрихе.

Ослабление режима и окно возможностей для иранцев

Несмотря на агрессивную риторику Тегерана, Каллас отметила, что военный и политический потенциал исламской республики существенно подорван в результате последних авиаударов союзников.

По ее мнению, критическое ослабление действующего руководства создает исторический шанс для граждан Ирана самостоятельно выбрать путь дальнейшего развития своего государства. Европейский Союз, по словам дипломата, продолжает использовать все доступные каналы для снижения напряженности, однако будущее региона теперь в значительной степени зависит от внутренних процессов в самом Иране.

Тегеран пытается посеять хаос в регионе и атакует другие страны без разбора

– добавила глава внешней политики ЕС, комментируя действия иранского руководства.

НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию05.03.26, 23:07 • 2958 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Кайя Каллас
НАТО
Швейцария
Европейский Союз
Иран