Каллас обвинила Иран в попытках втянуть региональные страны в масштабную войну

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что иранский режим целенаправленно стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, атакуя соседние государства без разбора. Во время пресс-конференции в Цюрихе, состоявшейся 5 марта с участием министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, она подчеркнула, что действия Тегерана направлены на создание хаоса и расширение географии боевых действий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Глава европейской дипломатии охарактеризовала нынешнюю стратегию Тегерана как основанную на экспорте насилия за пределы собственных границ.

На вопрос журналистов о возможном прямом вовлечении Североатлантического альянса в конфликт, Каллас отметила, что Иран сознательно провоцирует членов НАТО, проводя непредсказуемые атаки на объекты в регионе. В то же время она напомнила о наличии четких механизмов коллективной безопасности, которые позволяют странам-членам самостоятельно решать вопросы обращения за военной помощью, хотя на данный момент таких запросов не поступало.

Иран является экспортером войны. Сейчас режим пытается втянуть в эту войну как можно больше стран – заявила Каллас журналистам в Цюрихе.

Ослабление режима и окно возможностей для иранцев

Несмотря на агрессивную риторику Тегерана, Каллас отметила, что военный и политический потенциал исламской республики существенно подорван в результате последних авиаударов союзников.

По ее мнению, критическое ослабление действующего руководства создает исторический шанс для граждан Ирана самостоятельно выбрать путь дальнейшего развития своего государства. Европейский Союз, по словам дипломата, продолжает использовать все доступные каналы для снижения напряженности, однако будущее региона теперь в значительной степени зависит от внутренних процессов в самом Иране.

Тегеран пытается посеять хаос в регионе и атакует другие страны без разбора – добавила глава внешней политики ЕС, комментируя действия иранского руководства.

