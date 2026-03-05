НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию

НАТО усилило свою позицию по противоракетной обороне после того, как системы ПВО Альянса сбили баллистическую ракету, которая была запущена из Ирана и направлялась в воздушное пространство Турции. Об этом заявил представитель Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Мартин О'Доннелл, сообщает The Guardian, передает УНН.

Хотя я не могу вдаваться в подробности относительно этого изменения позиции из соображений оперативной безопасности, эта корректировка дает Верховному главнокомандующему ОВС в Европе именно то, что ему нужно для защиты Альянса, учитывая текущую угрозу, и он защитит его