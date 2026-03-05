$43.720.26
17:43 • 10992 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 16034 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 40515 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 74862 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 45133 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 41289 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 66511 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25537 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49106 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 79645 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию

Киев • УНН

 • 12 просмотра

НАТО усилило свою противоракетную оборону после того, как системы ПВО Альянса сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в воздушное пространство Турции. Позиция НАТО будет оставаться на повышенном уровне, пока не уменьшится угроза от неизбирательных атак Ирана в регионе.

НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию

НАТО усилило свою позицию по противоракетной обороне после того, как системы ПВО Альянса сбили баллистическую ракету, которая была запущена из Ирана и направлялась в воздушное пространство Турции. Об этом заявил представитель Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Мартин О'Доннелл, сообщает The Guardian, передает УНН

Хотя я не могу вдаваться в подробности относительно этого изменения позиции из соображений оперативной безопасности, эта корректировка дает Верховному главнокомандующему ОВС в Европе именно то, что ему нужно для защиты Альянса, учитывая текущую угрозу, и он защитит его 

- заявил О'Доннелл.

Он добавил, что позиция НАТО по противоракетной обороне будет оставаться на «повышенном уровне, пока не уменьшится угроза от неизбирательных атак Ирана в регионе».

Комментируя вчерашний перехват баллистической ракеты в Турции, О'Доннелл отметил, что «менее чем за 10 минут» НАТО определило угрозу приближающейся ракеты, подтвердило ее траекторию, оповестило наземные и морские системы противоракетной обороны и запустило перехватчик.

Это и есть настоящая сила 

- добавил О'Доннелл. 

Напомним

5 марта аэропорт в Нахичевани, Азербайджан, подвергся атаке иранским дроном. О погибших и пострадавших не сообщается.

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Хранитель
НАТО
Азербайджан
Турция
Иран