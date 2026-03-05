НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию
НАТО усилило свою противоракетную оборону после того, как системы ПВО Альянса сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в воздушное пространство Турции. Позиция НАТО будет оставаться на повышенном уровне, пока не уменьшится угроза от неизбирательных атак Ирана в регионе.
Он добавил, что позиция НАТО по противоракетной обороне будет оставаться на «повышенном уровне, пока не уменьшится угроза от неизбирательных атак Ирана в регионе».
Комментируя вчерашний перехват баллистической ракеты в Турции, О'Доннелл отметил, что «менее чем за 10 минут» НАТО определило угрозу приближающейся ракеты, подтвердило ее траекторию, оповестило наземные и морские системы противоракетной обороны и запустило перехватчик.
5 марта аэропорт в Нахичевани, Азербайджан, подвергся атаке иранским дроном. О погибших и пострадавших не сообщается.