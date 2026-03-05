Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле

Полиция Одессы расследует уголовное производство по факту возможного незаконного захвата и нецелевого использования земли, на которой расположена скандальная клиника Odrex. Несмотря на то, что медучреждение арендует помещение, с арендодателем – ООО "Фабрика Акация" их связывают общие владельцы. В попытках "сохранить лицо" и снять с себя любую ответственность Odrex в комментарии УНН заявил, что все вопросы по земле не к ним.

Чья земля под клиникой Odrex?

Как писал ранее УНН, одесские правоохранители расследуют обстоятельства использования земельного участка и объектов недвижимости по адресу г. Одесса, ул. Розкидайловская, 69/71. По этому адресу расположен главный корпус скандальной клиники Odrex.

По версии следствия, на участке, находящемся в собственности ООО "Фабрика Акация", могли быть проведены реконструкции и возведены здания с выходом за пределы отведенной земли и фактическим самовольным захватом прилегающей территории. Правоохранители отдельно проверяют законность внесения изменений в Государственный реестр вещных прав как относительно общей площади объекта, так и относительно изменения его типа с "нежилых зданий и сооружений" на "нежилые здания учреждения здравоохранения".

По информации органов архитектурно-строительного контроля Одессы, разрешительные документы на выполнение строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию по этому адресу не регистрировались и не выдавались. Специалист-геодезист также установил, что часть здания, где расположена клиника Odrex, может незаконно выходить за пределы земельного участка, который официально принадлежит арендодателю ООО "Фабрика Акация".

По информации УНН, в настоящее время проводятся соответствующие экспертизы в рамках расследования указанного уголовного производства.

Что говорят в Odrex?

После того как стало известно о расследовании упомянутого уголовного производства, в "Одрексе" попытались отграничиться от еще одного скандала.

Клиника Odrex является добропорядочным арендатором, а любые имущественные претензии к собственнику здания не могут и не должны ограничивать право арендатора на осуществление медицинской деятельности. Хозяйственные или имущественные споры относительно объекта недвижимости должны решаться отдельно и не могут быть основанием для вмешательства в работу действующей больницы - говорится в совместном заявлении представителей клиники и их юристов.

Очевидно, действуя на опережение, в Odrex также заявили, что любые следственные действия не должны препятствовать деятельности больницы и на всякий случай обратились в Офис Генпрокурора, Министерство здравоохранения и Верховную Раду. Обращение к последним выглядит довольно странным, ведь клиника попыталась прикрыться своей деятельностью и вспомнила об инвестиционном климате.

Если больницу можно фактически парализовать процедурами, формально не связанными с медициной, – это угроза всей системе здравоохранения и инвестиционному климату в отрасли - говорится в заявлении.

В комментарии УНН, генеральный директор ООО "Медицинский дом "Одрекс"" Тигран Арутюнян также попытался разграничить ответственность за возможное захват и нецелевое использование земельного участка под клиникой.

Взаимоотношения с контрагентами, в частности, арендодателями, регулируются действующими договорами, где четко разграничены зоны ответственности сторон согласно нормам Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины. По закону ответственность за техническое состояние объекта и статус земельного участка несет исключительно собственник имущества (арендодатель) - говорится в ответе на запрос УНН за подписью Арутюняна.

В то же время в Odrex решили проигнорировать вопрос о том, имеют ли отношение владельцы юридических лиц, на которые зарегистрирована клиника Odrex, или же бенефициарные владельцы юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности клиникой, к ООО "Фабрика Акация". Но оно и понятно, ведь как оказывается, связь между ними очевидна.

Что общего у ООО "Фабрика Акация" и клиники Odrex?

Как сообщал УНН, ООО "Фабрика Акация" и ООО "Медицинский дом "Одрекс" имеют практически идентичный круг учредителей.

Так, совладельцами ООО "Фабрика Акация" являются Ирина Зайкова (42%), Лариса Мысоцкая (57,38%) и Евгений Савицкий (0,619%). Те же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом Odrex" – юридического лица, по лицензии которого сегодня работает скандальная клиника. Контрольный пакет в этой компании также сосредоточен у Ирины Зайковой (61,69%), значительную долю имеет Лариса Мысоцкая (17,52%), Тигран Арутюнян (20,56%), и Евгений Савицкий (0,23%), который в обоих кейсах владеет наименьшими долями.

Таким образом, два юридических лица имеют одних и тех же владельцев и фактически арендуют землю и помещения сами у себя.

Стоит отметить, что в клинике в очередной раз отказались прокомментировать, сколько юридических лиц на самом деле связано с Odrex.

Медицинский Дом Odrex действует в строгом соответствии с законодательством Украины. Структура управления и собственности компании, а также сведения о бенефициарных владельцах, являются открытой информацией и содержатся в государственных реестрах. Формат функционирования медицинского хаба, объединяющего различные юридические лица, является общепринятой мировой практикой, которая обеспечивает эффективность сложных медицинских и хозяйственных процессов - говорится в ответе на запрос УНН.

Очевидно, следствию еще предстоит разбираться со структурой собственности Odrex и связанных с ней компаний и выяснять, причастны ли бенефициары скандальной клиники к правонарушениям. В этой истории пока понятно одно: нельзя создавать прецедент, когда под ширмой медицинской помощи могут скрываться преступления. Лечение пациентов не может быть индульгенцией для владельцев медучреждений и щитом от расследований уголовных дел.