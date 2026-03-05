Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі

Поліція Одеси розслідує кримінальне провадження за фактом можливого незаконного захоплення та нецільового використання землі, на якій розташована скандальна клініка Odrex. Попри те, що медзаклад орендує приміщення, з орендодавцем – ТОВ "Фабрика Акація" їх повʼязують спільні власники. У намаганнях "зберегти обличчя" і зняти із себе будь-яку відповідальність Odrex у коментарі УНН заявив, що всі питання щодо землі не до них.

Чия земля під клінікою Odrex?

Як писав раніше УНН, одеські правоохоронці розслідують обставини використання земельної ділянки та об’єктів нерухомості за адресою м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71. За цією адресою розташований головний корпус скандальної клініки Odrex.

За версією слідства, на ділянці, що перебуває у власності ТОВ "Фабрика Акація", могли бути проведені реконструкції та зведені будівлі з виходом за межі відведеної землі й фактичним самовільним захопленням прилеглої території. Правоохоронці окремо перевіряють законність внесення змін до Державного реєстру речових прав як щодо загальної площі об’єкта, так і щодо зміни його типу з "нежитлових будівель та споруд" на "нежитлові будівлі закладу охорони здоров’я".

За інформацією органів архітектурно-будівельного контролю Одеси, дозвільні документи на виконання будівельних робіт і введення об’єктів в експлуатацію за цією адресою не реєструвалися і не видавалися. Фахівець-геодезист також встановив, що частина будівлі, де розташована клініка Odrex може незаконно виходити за межі земельної ділянки, яка офіційно належить орендодавцю ТОВ "Фабрика Акація".

За інформацією УНН, наразі проводяться відповідні експертизи в межах розслідування вказаного кримінального провадження.

Що кажуть в Odrex?

Після того як стало відомо про розслідування згаданого кримінального провадження в "Одрексі" спробували відмежуватись від ще одного скандалу.

Клініка Odrex є добропорядним орендарем, а будь-які майнові претензії до власника будівлі не можуть і не повинні обмежувати право орендаря на провадження медичної діяльності. Господарські або майнові спори щодо об’єкта нерухомості мають вирішуватися окремо і не можуть бути підставою для втручання в роботу діючої лікарні - йдеться у спільній заяві представників клініки та їхніх юристів.

Очевидно, діючи на упередження в Odrex також заявили, що будь-які слідчі дії не повинні перешкоджати діяльності лікарні і на всякий випадок звернулися до Офісу Генпрокурора, Міністерства охорони здоровʼя та Верховної Ради. Звернення до останніх виглядає досить дивним, адже клініка спробувала прикритись своєю діяльністю та згадала про інвестиційний клімат.

Якщо лікарню можна фактично паралізувати процедурами, формально не пов’язаними з медициною, – це загроза всій системі охорони здоров’я та інвестиційному клімату в галузі - йдеться у заяві.

У коментарі УНН, генеральний директор ТОВ "Медичний дім "Одрекс"" Тігран Арутюнян також спробував розмежувати відповідальність можливе захоплення і нецільове використання земельної ділянки під клінікою.

Взаємовідносини з контрагентами, зокрема, орендодавцями, регулюються чинними договорами, де чітко розмежовано зони відповідальності сторін згідно з нормами Цивільного та Господарського кодексів України. За законом відповідальність за технічний стан обʼєкта та статус земельної ділянки несе виключно власник майна (орендодавець) - йдеться у відповіді на запит УНН за підписом Арутюняна.

Водночас в Odrex вирішили проігнорувати запитання про те чи мають відношення власники юридичних осіб, на які зареєстрована клініка Odrex, або ж бенефіціарні власники юридичних осіб, які мають ліцензії щодо здійснення медичної діяльності клінікою, до ТОВ "Фабрика Акація". Але воно й зрозуміло, адже як виявляється звʼязок між ними очевидний.

Що спільного у ТОВ "Фабрика Акація" та клініки Odrex?

Як повідомляв УНН, ТОВ "Фабрика Акація" і ТОВ "Медичний дім "Одрекс" мають практично ідентичне коло засновників.

Так, співвласниками ТОВ "Фабрика Акація" є Ірина Зайкова (42%), Лариса Мисоцька (57,38%) та Євген Савицький (0,619%). Ті самі прізвища фігурують і серед засновників ТОВ "Медичний дім Odrex" – юридичної особи, за ліцензією якої сьогодні працює скандальна клініка. Контрольний пакет у цій компанії також зосереджений в Ірини Зайкової (61,69%), значну частку має Лариса Мисоцька (17,52%), Тиграну Арутюняну (20,56%), та Євген Савицький (0,23%), який в обох кейсах володіє найменшими частками.

Тож дві юридичні особи мають одних і тих же власників і фактично орендують землю та приміщення самі в себе.

Варто зауважити, що у клініці вкотре відмовились прокоментувати, скільки юридичних осіб насправді повʼязано із Odrex.

Медичний Дім Odrex діє у чіткій відповідності до законодавства України. Структура управління та власності компанії, а також відомості про бенефіціарних власників, є відкритою інформацією та містяться у державних реєстрах. Формат функціонування медичного хабу, що обʼєднує різні юридичні особи, є загальноприйнятою світовою практикою, яка забезпечує ефективність складних медичних та господарських процесів - йдеться у відповіді на запит УНН.

Очевидно слідству ще доведеться розбиратися зі структурою власності Odrex та повʼязаних із нею компаній та зʼясовувати чи причетні бенефіціари скандальної клініки до правопорушень. У цій історії поки зрозумілим залишається одне, не можна створювати прецедент, коли під ширмою медичної допомоги можуть ховатися злочини. Лікування пацієнтів не може бути індульгенцією для власників медзакладів і щитом від розслідувань кримінальних справ.