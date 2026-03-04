Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко

Американська співачка та акторка Селена Гомес поділилася роздумами про майбутню велику родину з чоловіком, продюсером Бенні Бланко. Про цеповідомляє УНН з посиланням на подкаст Friends Keep Secrets.

Деталі

33-річна артистка зізналася, що мріє про чотирьох дітей. Водночас вона реалістично оцінює майбутнє й розуміє, що життя може скластися по-різному. Ведучими подкасту є сам Бланко, а також їхні друзі — репер ЛілДіккі (справжнє ім’я — Дейв Берд) разом із дружиною Крістін Баталукко.

Під час ефіру Бланко поцікавився у подружжя, скільки дітей вони хотіли б мати. Берд відповів, що максимум двох, тоді як Баталукко сказала, що бачитьсвою родину з трьома дітьми. Гомес же озвучила більш амбітну мрію.

"Я хочу чотирьох, але це вже звучить трохи нереально", — зазначила співачка.

За словами артистки, на її уявлення про велику родину вплинула сцена з різдвяної стрічки "Сімейний камінь". Фільм розповідає про ексцентричну сім’ю, яка вперше знайомиться з обраницею свого сина під час святкової вечері. У картині зіграли Даян Кітон, Сара Джессіка Паркер, Рейчел МакАдамс, Люк Вілсон, Клер Дейнс та інші. Гомес зізналася, що образ героїні Кітон асоціюється в неї з власною бабусею, а сама сцена великого сімейного столу не виходить із голови.

Крістін Баталукко назвала це "спільнотою родини", з чим Гомес погодилася, пожартувавши, що шлях до дорослішання дітей, ймовірно, буде "божевільним пеклом", але результат того вартий. Нагадаємо, пара офіційнозіграла весілля у вересні 2025 року в Санта-Барбарі. Нині подружжя активно ділиться особистими моментами та роздумами про майбутнє, демонструючи, що сімейні цінності для них — не просто слова, а свідомий вибір.

