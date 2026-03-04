Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко

$43.450.22
Ексклюзив
13:52 • 10339 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 11357 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 18408 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 46133 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 75114 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 63213 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66487 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61175 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34657 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28637 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 20816 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 20672 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 18183 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 18262 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 10567 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 10344 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 18481 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 18397 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 73622 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 94798 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 136 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 10732 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 29297 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 37118 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 41157 перегляди
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення

Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Американська співачка Селена Гомес поділилася планами на велику родину з чоловіком, продюсером Бенні Бланко. Артистка мріє про чотирьох дітей, хоча розуміє, що життя може скластися по-різному.

Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко

Американська співачка та акторка Селена Гомес поділилася роздумами про майбутню велику родину з чоловіком, продюсером Бенні Бланко. Про цеповідомляє УНН з посиланням на подкаст Friends Keep Secrets. 

Деталі

33-річна артистка зізналася, що мріє про чотирьох дітей. Водночас вона реалістично оцінює майбутнє й розуміє, що життя може скластися по-різному. Ведучими подкасту є сам Бланко, а також їхні друзі — репер ЛілДіккі (справжнє ім’я — Дейв Берд) разом із дружиною Крістін Баталукко. 

Під час ефіру Бланко поцікавився у подружжя, скільки дітей вони хотіли б мати. Берд відповів, що максимум двох, тоді як Баталукко сказала, що бачитьсвою родину з трьома дітьми. Гомес же озвучила більш амбітну мрію.

"Я хочу чотирьох, але це вже звучить трохи нереально", — зазначила співачка. 

За словами артистки, на її уявлення про велику родину вплинула сцена з різдвяної стрічки "Сімейний камінь". Фільм розповідає про ексцентричну сім’ю, яка вперше знайомиться з обраницею свого сина під час святкової вечері. У картині зіграли Даян Кітон, Сара Джессіка Паркер, Рейчел МакАдамс, Люк Вілсон, Клер Дейнс та інші. Гомес зізналася, що образ героїні Кітон асоціюється в неї з власною бабусею, а сама сцена великого сімейного столу не виходить із голови. 

Крістін Баталукко назвала це "спільнотою родини", з чим Гомес погодилася, пожартувавши, що шлях до дорослішання дітей, ймовірно, буде "божевільним пеклом", але результат того вартий. Нагадаємо, пара офіційнозіграла весілля у вересні 2025 року в Санта-Барбарі. Нині подружжя активно ділиться особистими моментами та роздумами про майбутнє, демонструючи, що сімейні цінності для них — не просто слова, а свідомий вибір.

Нагадаємо

Селена Гомес відпочивала в Мексиціз подругами, демонструючи фігуру в рожевому купальнику. Зірку помітилина пляжі та яхті в компанії, зокрема, Ніни Добрев.

Станіслав Кармазін

