Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні

Ескалація на Близькому Сході знову підвищила нервозність на глобальному нафтовому ринку, а разом із нею підживила очікування подорожчання пального в країнах-імпортерах. В Україні це швидко відбилося на роздрібному сегменті: на частині АЗС ціни коригують дедалі частіше, а попит місцями зростає через побоювання можливих перебоїв. Водночас учасники ринку наголошують, що фізичного дефіциту наразі немає, а головний короткостроковий ризик пов’язаний із панічними настроями та реакцією на новинний фон.

УНН розбирались з ситуацією на вітчизняному ринку палива разом із експертом, директором Консалтингової групи А-95 Сергієм Куюном.

Зупинка НПЗ у Саудівській Аравії, військова операція США й погрози Ірану: як геополітика визначає тенденції на ринку палива

У березні 2026 року ситуація на світовому ринку нафти й пального суттєво загострилася через ескалацію навколо Ірану та Перської затоки. Ринок відреагував зростанням цін і підвищенням так званих ризикових премій у морській логістиці, що вплинуло як на котирування нафти, так і на вартість нафтопродуктів.

Ключовим фактором стала напруга навколо Ормузької протоки. Через цей маршрут проходить значна частка світових морських поставок нафти, тому заяви іранських посадовців про закриття протоки та погрози обстрілу суден були сприйняті як ризик можливих перебоїв з постачанням.

У відповідь у США заявили, що ВМС можуть розпочати супровід танкерів, які прямують через Ормузьку протоку. Також обговорювалися механізми підтримки судноплавства, зокрема в частині страхування. Такі сигнали могли частково знижувати панічні очікування, але не усували базові ризики безпеки маршрутів.

Додатковим чинником стала інформація про зупинку нафтопереробного заводу в Саудівській Аравії. Подібні інциденти підсилюють нервозність ринку, оскільки створюють ризики тимчасового скорочення пропозиції нафтопродуктів і формують додатковий тиск на ціни.

На українському ринку наслідки проявилися швидко. Медіа наввипередки почали писати про суттєве зростання гуртових цін на пальне. За наявними оцінками, оптові ціни на дизельне пальне за короткий період зросли на 23%. Це вплинуло на очікування учасників ринку щодо подальшого подорожчання в роздробі.

Що відбувається з цінами на бензин на українських АЗС зараз

Станом на середу, 4 березня, найдорожче на АЗС Київщини коштував літр бензину марки А-95+. За нього в середньому просять від 64,99 грн (АЗС Shell та Marshal) до 72, 99 грн за літр (SOCAR).

Трохи дешевше обійдеться автомобілістам заправити машину паливом А-95. За це доведеться заплатити від 60,95 грн/ літр на заправках Авантаж 7 до 66, 99 грн/ літр, якщо заправлятися на АЗС "Укрнафта". Найдорожче вийде купити літр 95-го на заправках мереж SOCAR, OKKO та WOG – там просять 68,99 грн.

У середньому за 4 дні на більшості мереж АЗС вартість цього виду палива зросла на 4,48% за літр (на 2,79 грн):

Авантаж 7: 57.95 → 60.95 (+3.00 грн, +5.18%);

Маркет: 58.49 → 62.49 (+4.00 грн, +6.83%);

БРСМ-нафта: 58.99 → 61.99 (+3.00 грн, +5.09%);

MANGO: 59.99 → 61.99 (+2 грн, +3,3%);

Marshal: 60.99 → 61.99 (+1.00 грн, +1.64%);

UPG: 61.90 → 65.90 (+4.00 грн, +6.46%);

AMIC: 61.99 → 64.99 (+3.00 грн, +4.84%);

BVS: 62.99 → 65.99 (+3.00 грн, +4.76%);

Укрнафта: 62.99 → 66.99 (+4.00 грн, +6.35%);

КЛО: 63.49 → 66.49 (+3.00 грн, +4.73%);

OKKO: 65.99 → 68.99 (+3.00 грн, +4.55%);

WOG: 65.99 → 68.99 (+3.00 грн, +4.55%).

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у розмові з УНН, коментуючи ситуацію з цінами, визнав - підстави для здорожчання є, але це не має бути так шкидко.

"Є підстави для підвищення, але не такими темпами", – сказав Куюн.

Експерт пояснив, що очікує від усіх учасників ринку зміни поведінки, яка має оперативно вібитися на цінах, які водії бачать на табло АЗС.

"Я думаю, що всі цього тижня це зрозуміють, і ми повернемось на якісь рубежі, які більш, скажімо так, пасують поточні ситуації в світі і на зовнішніх ринках", – висловив своє бачення ситуації Куюн.

Співрозмовник УНН також розтлумачив економічну логіку та механіку, за якими відбувається підвищення цін на автозаправках. За словами Сергія Куюна, ризик здорожчання бензину найближчим часом залишається. На його думку, для України ключовий період пов’язаний саме з моментом закупівлі нових партій.

Саме тому ціну на АЗС підвищують, враховуючи майбутні витрати на закупівлю пального, нова партія якого швидше за все, відпускатиметься вже за вищими цінами, враховуючи конфлікт на Близькому Сході. Тому власники мереж автозаправок змушені закладати в поточну ціну для водіїв покриття ризиків. Причому, йдуть за найпесимістичнішим сценарієм.

"Тобто, вони закладають сьогодні, умовно кажучи, найгірший сценарій: Я сьогодні продаю по 50, а мені післязавтра, через тиждень, треба буде купити по 60 пальне. Де мені гроші взяти на це?" – навів приклад експерт.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин притримується іншого бачення тенденцій на вітчизняному паливному ринку. Економіст, зокрема, заявив, що Антимонопольний комітет мав би звернути увагу на стрибок цін на бензин і дизельне пальне, оскільки, за його оцінкою, повна передача зростання світових цін на нафту у вартість нафтопродуктів зазвичай має часовий лаг, а не відбувається наступного дня.

"Між зростанням ціни на нафту і зростанням ціни на нафтопродукти, вироблені з цієї нафти, проходить, як мінімум, 20 днів. Тобто, я б зрозумів, якби, наприклад, ми мали підняття цін на нафту на світовому ринку, а десь приблизно, умовно, в третій декаді березня-місяця, ми би бачили зростання цін на пальне, на заправках. І, причому, різнопланове, тому що кожен купляє, виходячи із своїх можливостей, в залежності в оптовій партії неоднакові по цінах бувають. Ну, чесно, я думаю, що Антимонопольний комітет обов'язково мав би зацікавитися", – сказав Пендзин в коментарі Еспресо.TV.

Поведінка роздрібу і попит: що посилює коливання цін

Сергій Куюн в ексклюзивному коментарі УНН звернув увагу на те, що станом на 4 березня 2026 року в Україні вже зріс роздрібний попит на пальне. А ключовим каталізатором виступило рішення мереж АЗС про зміну ціни на літр пального.

"Цей ажіотаж створили саме мережі заправних станцій. У такій ситуації підвищення цін стає додатковим стимулом для споживачів купувати більше, ніж зазвичай", – сказав він.

Водночас експерт наголосив, що наразі для того, аби починати панікувати через майбутній дефіцит бензину на заправках, немає жодних підстав.

"Пальне є – усіх марок, в великих обсягах. Особливо бензина багато. (Крім того, – ред.) усе їде й їде ще по старим контрактам, по старим цінам. Це створює запас міцності на переходний період", – пояснив він.

Директор Консалтингової групи А-95 пояснив також, що і міжнародна ситуація наразі не досягла того градусу напруження, який може відгукнутися Україні глобальним дефіцитом бензину.

"Мережі заправних станцій почали піднімати ціни на новинах про те, що все застрягне в Ормутській протоці, пального не буде, треба готуватись… Але вчора (3 березня, – ред.) Трамп вже заявив, що вони навіть готові супроводжувати військовими кораблями танкери. Я переконаний, що наступного тижня ми побачимо зниження котирування, а може і раніше". – сказав Сергій Куюн.

Оптові котирування і часовий лаг: чому дизель подорожчав, коли фізичні партії палива не зайшли на ринок

Сергій Куюн у розмові з УНН підтвердив, що зовнішній ціновий фактор уже проявився в котируваннях на дизель.

"Це факт. Дизельне пальне за три дні зросло на 25% майже. Це реально багато", – сказав він.

Експерт акцентує у цьому випадку на так званому "часовому лагу".

"Воно (дизпаливо – ред.) зросло тільки вчора. Тобто цього пального ще немає (на українському ринку – ред.)".

За його словами, таким чином бізнес готується до закупівель дорожчих партій.

"Я розумію, що треба готуватися, треба там збирати гроші на ті нові партії, які будемо закуповувати. Але не можна за один день збирати все на нові партії, які на 25% дорожчі. У нас кожен має право на вільне ціноутворення, але тут треба трошки взяти себе в руки", – переконаний Сергій Куюн.

Нафта, логістика, інфляція: як події в Перській затоці можуть змінити ціни найближчим часом

Сергій Куюн під час розмови з журналістами УНН закцентував: на найближче майбутнє головним завданням для ринку палива в Україні він бачить зниження рівня паніки. За його словами, навіть за наявності підстав для корекції цін поточна швидкість їх зміни – завищена.

"Тому я вважаю, що невиправдані ті темпи зростання, які зараз є, що вони на якихось ажіотажних настроях. Я впевнений, що ціна скоро спаде", – сказав експерт.

Окремо директор Консалтингової групи А-95 наголосив на тому, що короткі коливання цін на паливо у період активних бойових дій типові для ринку.

"Жодна війна не проходить без якихось сплесків (здорожчання, – ред.). Після зменшення напруги навколо перевезень … ціни спадуть", – спрогнозував експерт.

Тим часом міжнародні та українські аналітики у сфері паливного ринку та економісти відзначають, що в глобальному вимірі розвиток подій у Перській затоці формує кілька сценаріїв.

У разі деескалації ризикова премія в цінах може знижуватися, що відкриє простір для стабілізації або корекції котирувань.

У разі тривалого обмеження судноплавства або атак на інфраструктуру можливе продовження зростання цін на нафту і нафтопродукти, а також посилення інфляційного тиску через подорожчання енергоносіїв та логістики.

Окремим наслідком підвищення світових цін на енергоресурси може стати потенційне зростання доходів країн-експортерів, зокрема росії, що може покращувати її фінансові можливості в умовах війни. І це може стати новим додатковим викликом для України вже поза суто економічною площиною.

Наразі ж, за оцінкою співрозмовника УНН, дефіциту пального в Україні немає, а основний короткостроковий ризик пов’язаний з ажіотажем і реакцією роздрібу на новини. На горизонті найближчих 2–3 тижнів відчутнішим може стати вплив нових закупівель, якщо високі котирування на зовнішньому ринку збережуться.