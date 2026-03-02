Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти
Київ • УНН
Сили Корпусу вартових ісламської революції заявили про закриття Ормузької протоки. Вони погрожують підпалити будь-яке судно, яке спробує пройти.
Сили Корпусу вартових ісламської революції заявили про закриття ключового світового нафтового маршруту – Ормузької протоки, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Іран закрив Ормузьку протоку, заявили сили Корпусу вартових ісламської революції.
Вони додали, що військові підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти.
Протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та контролюється Іраном.
Близько п'ятої частини світової нафти проходить водним шляхом, що з'єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці з Оманською затокою та Аравійським морем.
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.
Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду.