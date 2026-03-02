Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти
Киев • УНН
Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о закрытии ключевого мирового нефтяного маршрута – Ормузского пролива, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Иран закрыл Ормузский пролив, заявили силы Корпуса стражей исламской революции.
Они добавили, что военные подожгут любое судно, которое попытается пройти.
Пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти и контролируется Ираном.
Около пятой части мировой нефти проходит по водному пути, соединяющему крупнейших производителей нефти в Персидском заливе с Оманским заливом и Аравийским морем.
Напомним
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.
Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди.