Эксклюзив
16:02 • 23250 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
15:45 • 26605 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 22338 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 22951 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 23729 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 14664 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 15474 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16146 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 34109 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17219 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о закрытии Ормузского пролива. Они угрожают поджечь любое судно, которое попытается пройти.

Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти

Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о закрытии ключевого мирового нефтяного маршрута – Ормузского пролива, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Иран закрыл Ормузский пролив, заявили силы Корпуса стражей исламской революции.

Они добавили, что военные подожгут любое судно, которое попытается пройти.

Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев02.03.26, 15:33 • 15475 просмотров

Пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти и контролируется Ираном.

Около пятой части мировой нефти проходит по водному пути, соединяющему крупнейших производителей нефти в Персидском заливе с Оманским заливом и Аравийским морем.

В США заявили, что уничтожили 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе02.03.26, 22:50 • 370 просмотров

Напомним

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.

Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди. 

Антонина Туманова

