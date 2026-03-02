$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
15:45 • 136 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 2644 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 6974 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 10997 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 9442 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 11446 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 14292 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 24891 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 16038 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39889 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
66%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 32867 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 12594 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 21208 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 19091 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 11498 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 11704 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 19323 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 24891 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 135009 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 140385 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 792 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 8532 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 10527 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 73623 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 71179 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД

Киев • УНН

 • 2662 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об усилении консульской поддержки украинцев на Ближнем Востоке. Сейчас в регионе находится около 250 тысяч граждан Украины, информации об их ранениях или гибели нет.

Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская дипломатия активно отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке после обострения ситуации с безопасностью вокруг Ирана и усиливает консульскую поддержку граждан Украины в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД Украины.

Самое важное для нас — безопасность наших граждан. По поручению Президента Украины МИД работает над обеспечением эффективной консульской помощи гражданам Украины. Сейчас в регионе находится около 250 тысяч украинцев 

- отметил глава МИД.

По его словам, консульская служба МИД находится в постоянном контакте с гражданами Украины, а дипломатические учреждения взаимодействуют с местными службами, органами власти стран пребывания и европейскими партнерами.

Сибига также подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. В то же время, по словам министра, известно о трудностях с вылетом в странах, где закрыто воздушное пространство.

По состоянию на сейчас, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. Знаем о проблемах с вылетом в тех странах, где закрыто небо. Во всех ситуациях посольства на связи с гражданами, предоставляют необходимые консультации 

— заметил он.

Глава МИД сообщил, что в сотрудничестве с европейскими партнерами уже удалось переместить часть украинцев по суше в безопасные места, в частности в Египет.

Кроме того, министр проинформировал, что по состоянию на утро 2 марта на круглосуточную "горячую линию" МИД поступило около трех десятков обращений, которые преимущественно касались отсрочки рейсов.

Анализируем развитие событий и прорабатываем все возможные сценарии реагирования, включая эвакуацию, с целью гарантирования безопасности граждан Украины 

- заявил дипломат.

Сибига призвал украинцев, находящихся в странах региона, соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сообщениями украинских дипломатических учреждений и местных органов власти.

Дополнительно

Граждане могут получить информацию и консульскую помощь по следующим контактам:

  • круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588, email: [email protected];
    • подробные контакты Посольств Украины по отдельным странам можете найти на странице интерактивной карты МИД: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

      Напомним

      Президент Зеленский сообщил, что Украина будет реагировать на обращения украинцев относительно эвакуации из стран Ближнего Востока. МИД рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

      Александра Василенко

      ПолитикаНовости Мира
      Дипломатка
      Андрей Сибига
      Израиль
      Владимир Зеленский
      Египет
      Украина
      Иран