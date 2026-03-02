Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская дипломатия активно отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке после обострения ситуации с безопасностью вокруг Ирана и усиливает консульскую поддержку граждан Украины в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД Украины.

Самое важное для нас — безопасность наших граждан. По поручению Президента Украины МИД работает над обеспечением эффективной консульской помощи гражданам Украины. Сейчас в регионе находится около 250 тысяч украинцев - отметил глава МИД.

По его словам, консульская служба МИД находится в постоянном контакте с гражданами Украины, а дипломатические учреждения взаимодействуют с местными службами, органами власти стран пребывания и европейскими партнерами.

Сибига также подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. В то же время, по словам министра, известно о трудностях с вылетом в странах, где закрыто воздушное пространство.

По состоянию на сейчас, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. Знаем о проблемах с вылетом в тех странах, где закрыто небо. Во всех ситуациях посольства на связи с гражданами, предоставляют необходимые консультации — заметил он.

Глава МИД сообщил, что в сотрудничестве с европейскими партнерами уже удалось переместить часть украинцев по суше в безопасные места, в частности в Египет.

Кроме того, министр проинформировал, что по состоянию на утро 2 марта на круглосуточную "горячую линию" МИД поступило около трех десятков обращений, которые преимущественно касались отсрочки рейсов.

Анализируем развитие событий и прорабатываем все возможные сценарии реагирования, включая эвакуацию, с целью гарантирования безопасности граждан Украины - заявил дипломат.

Сибига призвал украинцев, находящихся в странах региона, соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сообщениями украинских дипломатических учреждений и местных органов власти.

Дополнительно

Граждане могут получить информацию и консульскую помощь по следующим контактам:

круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588, email: [email protected];

подробные контакты Посольств Украины по отдельным странам можете найти на странице интерактивной карты МИД: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что Украина будет реагировать на обращения украинцев относительно эвакуации из стран Ближнего Востока. МИД рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Иран.