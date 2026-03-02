Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об усилении консульской поддержки украинцев на Ближнем Востоке. Сейчас в регионе находится около 250 тысяч граждан Украины, информации об их ранениях или гибели нет.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская дипломатия активно отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке после обострения ситуации с безопасностью вокруг Ирана и усиливает консульскую поддержку граждан Украины в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД Украины.
Самое важное для нас — безопасность наших граждан. По поручению Президента Украины МИД работает над обеспечением эффективной консульской помощи гражданам Украины. Сейчас в регионе находится около 250 тысяч украинцев
По его словам, консульская служба МИД находится в постоянном контакте с гражданами Украины, а дипломатические учреждения взаимодействуют с местными службами, органами власти стран пребывания и европейскими партнерами.
Сибига также подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. В то же время, по словам министра, известно о трудностях с вылетом в странах, где закрыто воздушное пространство.
По состоянию на сейчас, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. Знаем о проблемах с вылетом в тех странах, где закрыто небо. Во всех ситуациях посольства на связи с гражданами, предоставляют необходимые консультации
Глава МИД сообщил, что в сотрудничестве с европейскими партнерами уже удалось переместить часть украинцев по суше в безопасные места, в частности в Египет.
Кроме того, министр проинформировал, что по состоянию на утро 2 марта на круглосуточную "горячую линию" МИД поступило около трех десятков обращений, которые преимущественно касались отсрочки рейсов.
Анализируем развитие событий и прорабатываем все возможные сценарии реагирования, включая эвакуацию, с целью гарантирования безопасности граждан Украины
Сибига призвал украинцев, находящихся в странах региона, соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сообщениями украинских дипломатических учреждений и местных органов власти.
Дополнительно
Граждане могут получить информацию и консульскую помощь по следующим контактам:
- круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588, email: [email protected];
- подробные контакты Посольств Украины по отдельным странам можете найти на странице интерактивной карты МИД: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что Украина будет реагировать на обращения украинцев относительно эвакуации из стран Ближнего Востока. МИД рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Иран.