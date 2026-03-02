Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты

Голливуд в очередной раз взорвался из-за ситуации вокруг отношений актеров Зендеи и Тома Холланда. В частности, в информационном пространстве снова всплыла тема о том, что пара узаконила свою любовь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Access Hollywood.

Подробности

Так, друг пары и известный стилист Лоу Роуч на красной дорожке Actor Awards прямо заявил в комментарии журналистам, что его друзья уже состоят в браке. Он непосредственно заявил, что "свадьба уже состоялась" и ее якобы все пропустили. На уточнение он ответил, что это "абсолютная правда", однако никаких подробностей не привел.

Сейчас представители пары не спешат делать какие-либо заявления по поводу комментария Лоу. В свою очередь фолловеры довольно активно обсуждают ситуацию вокруг предполагаемого супружества.

Известно, что отношения пары берут начало с 2016 года — именно тогда они познакомились на съемках фильма Человек-паук: Возвращение домой. В конце 2024-го в медиа появились разговоры о возможной помолвке после того, как актрису заметили с кольцом на безымянном пальце.

Кроме этого, в интернете распространяются слухи о вероятной беременности Зендеи. Впрочем, никакого подтверждения эти предположения пока не получили.



