Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года

Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел севера Израиля сегодня вечером впервые с момента заключения израильско-ливанского перемирия в ноябре 2024 года. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Подробности

В заявлении "Хезболлы" указывается, что ракетный обстрел – это "месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи".

В "Хезболле" утверждают, что ночная атака была направлена на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Армия обороны Израиля заявила, что перехватила одну ракету, выпущенную по северу Израиля из Ливана, и допустила, чтобы несколько других упали на открытом пространстве. Сообщений о раненых или разрушениях не поступало - говорится в статье.

В то же время в "Хезболле" считают, что ракетный обстрел является "предупреждением" Израилю "вывести войска с оккупированной ливанской территории", имея в виду пять пограничных постов, которые Израиль удерживает в Ливане.

Напомним

В январе силы ЦАХАЛ нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана, в частности по городу Сидон. Атаки также произошли в долине Бекаа, где был поражен дом командира ХАМАС и автомобиль с членами "Хезболлы".

