1 марта, 20:23 • 13193 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 21474 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 22438 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 30524 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 45297 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 60190 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 66838 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 76109 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 78036 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73935 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года

Киев • УНН

 • 2228 просмотра

Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел севера Израиля. Это произошло впервые после перемирия в ноябре 2024 года и является "местью" за гибель Али Хаменеи.

Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года

Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел севера Израиля сегодня вечером впервые с момента заключения израильско-ливанского перемирия в ноябре 2024 года. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Подробности

В заявлении "Хезболлы" указывается, что ракетный обстрел – это "месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи".

В "Хезболле" утверждают, что ночная атака была направлена на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Армия обороны Израиля заявила, что перехватила одну ракету, выпущенную по северу Израиля из Ливана, и допустила, чтобы несколько других упали на открытом пространстве. Сообщений о раненых или разрушениях не поступало

- говорится в статье.

В то же время в "Хезболле" считают, что ракетный обстрел является "предупреждением" Израилю "вывести войска с оккупированной ливанской территории", имея в виду пять пограничных постов, которые Израиль удерживает в Ливане.

Напомним

В январе силы ЦАХАЛ нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана, в частности по городу Сидон. Атаки также произошли в долине Бекаа, где был поражен дом командира ХАМАС и автомобиль с членами "Хезболлы".

Израиль нанес удары по группировке "Хезболла" в Ливане28.02.26, 09:23

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Али Хаменеи
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан