Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года
Киев • УНН
Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел севера Израиля. Это произошло впервые после перемирия в ноябре 2024 года и является "местью" за гибель Али Хаменеи.
Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел севера Израиля сегодня вечером впервые с момента заключения израильско-ливанского перемирия в ноябре 2024 года. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.
Подробности
В заявлении "Хезболлы" указывается, что ракетный обстрел – это "месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи".
В "Хезболле" утверждают, что ночная атака была направлена на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Армия обороны Израиля заявила, что перехватила одну ракету, выпущенную по северу Израиля из Ливана, и допустила, чтобы несколько других упали на открытом пространстве. Сообщений о раненых или разрушениях не поступало
В то же время в "Хезболле" считают, что ракетный обстрел является "предупреждением" Израилю "вывести войска с оккупированной ливанской территории", имея в виду пять пограничных постов, которые Израиль удерживает в Ливане.
Напомним
В январе силы ЦАХАЛ нанесли серию ударов по южным и восточным районам Ливана, в частности по городу Сидон. Атаки также произошли в долине Бекаа, где был поражен дом командира ХАМАС и автомобиль с членами "Хезболлы".
Израиль нанес удары по группировке "Хезболла" в Ливане28.02.26, 09:23 • 7088 просмотров