Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Американские военные чиновники предупреждают, что конфликт в Иране может вызвать дефицит ракет для систем ПВО. Это будет иметь последствия не только для Украины, но и для боевых планов Вашингтона относительно возможных конфликтов с Китаем или Россией.

Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times

Война на территории Ирана может вызвать дефицит ракет для систем ПВО, что потенциально скажется и на ситуации в Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американских военных чиновников, передает УНН.

Детали

По словам чиновников и аналитиков, ограниченные поставки критически важных оборонных боеприпасов для защиты американских войск и союзников от ракет Тегерана должны влиять на любое американское военное наступление против Ирана.

США и Израиль израсходовали свои арсеналы ракет-перехватчиков с беспрецедентной скоростью во время прошлогодней 12-дневной войны, когда Иран выпустил сотни ракет по Израилю. Сейчас американские военные взвешивают вероятность того, что ответные удары Ирана обременят поставки этих важных боеприпасов, пока Иран пытается их пополнить, что повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона относительно любого возможного конфликта с Китаем или Россией

- пишет издание.

Чиновники отмечают, что в прошлом году США выпустили до 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля, а с момента ввода системы в эксплуатацию примерно в 2010 году они заказали в общей сложности менее 650 из них.

Вашингтон мог бы легко потратить годовой запас критически важных оборонных боеприпасов всего за один-два дня операций, если бы Иран смог нанести несколько крупных залпов ракетных атак и атак с помощью беспилотников по американским войскам и Израилю

- отмечают собеседники.

Отмечается, что американские, французские, британские и другие войска помогли защитить Израиль от залпа сотен иранских беспилотников, крылатых и баллистических ракет в апреле 2024 года, выпущенных в ответ на убийство иранских чиновников. Но на этот раз такой международной коалиции для защиты Израиля не было создано.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Павел Башинский

