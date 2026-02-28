Ізраїль готується до кількох днів конфлікту з Іраном, заявив ізраїльський чиновник, повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном - заявив чиновник.

За його словами, удари, завдані сьогодні вранці спільно з США, були спрямовані проти об'єктів іранського режиму та військових об'єктів.

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Нагадаємо

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.