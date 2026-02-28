$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:12 • 2760 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, заявляє ізраїльський чиновник. Удари, завдані спільно з США, були спрямовані проти іранського режиму та військових об'єктів.

Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном

Ізраїль готується до кількох днів конфлікту з Іраном, заявив ізраїльський чиновник, повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном

- заявив чиновник.

За його словами, удари, завдані сьогодні вранці спільно з США, були спрямовані проти об'єктів іранського режиму та військових об'єктів.

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Нагадаємо

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Сутички
Ізраїль
Тбілісі
Ліван
Дубай
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран