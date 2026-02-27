Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди

Серіал Райана Мерфі "Лав Сторі: Джон Ф. Кеннеді Джуніор і Керолін Бессет" знову став трендовим. Він не лише повернув інтерес до культового стилю Керолін Бессет Кеннеді, а й запустив новий чоловічий тренд — так званий "ефект JFK Джуніор", повідомляє УНН із посиланням на Washington Post.

Деталі

На вулицях Мангеттена та у соцмережах TikTok і Instagram все частіше можна побачити жінок у пальтах із поясом і широких черепахових обідках, схожих на ті, що носила Керолін. Бренди Taché та Selima Optique активно нагадують про її культові аксесуари, включно з вузькими чорними сонцезахисними окулярами.

Стиль Джона Ф. Кеннеді-молодшого також стає прикладом для чоловіків. Молоді люди, а також партнери, яких надихає цей тренд, обирають класичні костюми з несподіваними деталями, спортивні елементи, яскраві вітровки, кепки, флісові шапки та аксесуари на кшталт ланцюжків для гаманців.

Такий підхід робить повсякденний гардероб більш креативним і індивідуальним. Біограф Джона, Стівен М. Гіллон, підкреслює, що він був "найпомітнішим метро-сексуалом свого часу". Джон дбав про форму, регулярно займався спортом і відвідував косметолога, щоб завжди виглядати доглянуто.

Його стиль поєднував класику з несподіваними елементами: капрі-штани на велосипеді, яскраві вітровки з кольоровими кепками, костюми Armani з хайкінг-черевиками або легкі шорти з сонцезахисними окулярами D-frame.

Костюмери серіалу, зокрема Руді Менс, ретельно відтворили образи Джона. Деякі наряди точно повторюють фотографії 1990-х, інші — достовірні, але вигадані комбінації, що відображають його любов до несподіваних поєднань. Експерти та блогери відзначають: "ефект JFK Джуніор" виходить за межі елітних кіл. Не обов’язково копіювати Джона повністю — головне носити якісні базові речі та додавати власні деталі.

