Ексклюзив
15:15 • 8408 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 15471 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 25863 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 28786 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 35172 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49958 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44723 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38674 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33019 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53053 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди

Серіал Райана Мерфі про Джона Ф. Кеннеді-молодшого та Керолін Бессет відродив інтерес до їхнього стилю, спричинивши новий тренд під назвою "ефект JFK Джуніор". Чоловіки обирають класичні костюми з неочікуваними деталями, а жінки носять пальта з поясом та черепахові обідки.

Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди

Серіал Райана Мерфі "Лав Сторі: Джон Ф. Кеннеді Джуніор і Керолін Бессет" знову став трендовим. Він не лише повернув інтерес до культового стилю Керолін Бессет Кеннеді, а й запустив новий чоловічий тренд — так званий "ефект JFK Джуніор", повідомляє УНН із посиланням на Washington Post.

Деталі

На вулицях Мангеттена та у соцмережах TikTok і Instagram все частіше можна побачити жінок у пальтах із поясом і широких черепахових обідках, схожих на ті, що носила Керолін. Бренди Taché та Selima Optique активно нагадують про її культові аксесуари, включно з вузькими чорними сонцезахисними окулярами.

Стиль Джона Ф. Кеннеді-молодшого також стає прикладом для чоловіків. Молоді люди, а також партнери, яких надихає цей тренд, обирають класичні костюми з несподіваними деталями, спортивні елементи, яскраві вітровки, кепки, флісові шапки та аксесуари на кшталт ланцюжків для гаманців.

Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27.02.26, 19:35 • 2232 перегляди

Такий підхід робить повсякденний гардероб більш креативним і індивідуальним. Біограф Джона, Стівен М. Гіллон, підкреслює, що він був "найпомітнішим метро-сексуалом свого часу". Джон дбав про форму, регулярно займався спортом і відвідував косметолога, щоб завжди виглядати доглянуто.

Його стиль поєднував класику з несподіваними елементами: капрі-штани на велосипеді, яскраві вітровки з кольоровими кепками, костюми Armani з хайкінг-черевиками або легкі шорти з сонцезахисними окулярами D-frame.

Костюмери серіалу, зокрема Руді Менс, ретельно відтворили образи Джона. Деякі наряди точно повторюють фотографії 1990-х, інші — достовірні, але вигадані комбінації, що відображають його любов до несподіваних поєднань. Експерти та блогери відзначають: "ефект JFK Джуніор" виходить за межі елітних кіл. Не обов’язково копіювати Джона повністю — головне носити якісні базові речі та додавати власні деталі.

Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера27.02.26, 18:49 • 3374 перегляди

